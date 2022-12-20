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Коммерсантъ FM
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«Транснефть» увеличила экспорт нефти за 11 месяцев на 20%

С начала года экспорт нефти по системе «Транснефти» вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявил глава компании Николай Токарев. По его словам, отгрузки морем увеличились на 25%. Он отметил, что доволен объемом грузооборота.

«Несмотря на все проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись, в целом объем перекачки нефти по системе "Транснефти" на 14% больше, чем за 11 месяцев 2021 года... Несмотря на все проблемы, ситуация остается вот такой»,— рассказал господин Токарев в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, он сообщил, что инвестиции «Транснефти» в 2023 году составят 230 млрд руб.

Николай Токарев также рассказал, что «Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год. По данным «Ъ», польский госконцерн Orlen рассчитывает продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году в объеме 3 млн тонн в год.

О ситуации на рынке нефти читайте в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер

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