Вице-премьер правительства Крыма считает заявление Джона Кирби объявлением войны России со стороны США

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал заявление Джона Кирби по поводу атак на полуостров объявлением войны, сообщает РИА «Новости».

«Заявление Кирби по Крыму — это объявление войны России. Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон»,— цитирует агентство слова Георгия Мурадова.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил 16 декабря о том, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

Власти Крыма и Севастополя регулярно информируют о сбитых силами ПВО беспилотниках. 8 декабря сообщалось, что дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. 6 декабря под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. 23 ноября средства ПВО сбили пять беспилотников рядом с Севастополем и в районе газоконденсатных месторождений в Черном море.

8 декабря в Кремле признали наличие рисков для безопасности Крыма из-за диверсий и беспилотников.

Андрей Ульченко

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