Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 19:33

В Tez Tour сообщили о более чем тысяче туристов, застрявших во Внуково из-за закрытия неба Иордании

В столичном аэропорту Внуково вылета в Египет ждут более тысячи клиентов туроператора Tez Tour. Задержки связаны с закрытием воздушного пространства Иордании. Туристы получают ваучеры на питание и воду, сообщили «РИА Новости» в туроператоре.

«Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах. Клиенты Tez Tour, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления»,— сообщает Tez Tour.

Туроператор пояснил, что задерживаются рейсы авиакомпании iFly, поскольку 10 декабря было получено требование от авиационных властей Иордании о предоставлении страхового сертификата, выпущенного в Лондоне. «Получение такого страхового сертификата не представляется возможным из-за применяемых санкций в адрес российских авиакомпаний»,— отметили в Tez Tour.

Авиакомпания разработала альтернативный маршрут и ждет его согласования авиационными властями России. До вчерашнего дня, 14 декабря, включительно iFly летала в Египет через Иорданию. Вылет задержанных рейсов ожидается сегодня, 15 декабря, вечером.

Росавиация с целью недопущения нарушения прав пассажиров, связанных с решением авиакомпании использовать воздушное пространство Сирии, направила в авиакомпанию телеграмму, в которой рекомендовала авиакомпании iFly принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, говорится в пресс-релизе, есть в распоряжении «Ъ». Росавиация порекомендовала iFly осуществить выбор наиболее безопасных маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок.

В марте действие сертификатов российских компаний приостановил европейский авиарегулятор. Это решение вызвано введенными против российской авиаотрасли санкциями Запада.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...