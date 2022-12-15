В Tez Tour сообщили о более чем тысяче туристов, застрявших во Внуково из-за закрытия неба Иордании

В столичном аэропорту Внуково вылета в Египет ждут более тысячи клиентов туроператора Tez Tour. Задержки связаны с закрытием воздушного пространства Иордании. Туристы получают ваучеры на питание и воду, сообщили «РИА Новости» в туроператоре.

«Пассажиры ночных рейсов были размещены в гостиницах. Клиенты Tez Tour, которые должны вылететь в Россию на вывозных рейсах с курортов Египта, продолжают свой отдых в отелях до последующего уведомления»,— сообщает Tez Tour.

Туроператор пояснил, что задерживаются рейсы авиакомпании iFly, поскольку 10 декабря было получено требование от авиационных властей Иордании о предоставлении страхового сертификата, выпущенного в Лондоне. «Получение такого страхового сертификата не представляется возможным из-за применяемых санкций в адрес российских авиакомпаний»,— отметили в Tez Tour.

Авиакомпания разработала альтернативный маршрут и ждет его согласования авиационными властями России. До вчерашнего дня, 14 декабря, включительно iFly летала в Египет через Иорданию. Вылет задержанных рейсов ожидается сегодня, 15 декабря, вечером.

Росавиация с целью недопущения нарушения прав пассажиров, связанных с решением авиакомпании использовать воздушное пространство Сирии, направила в авиакомпанию телеграмму, в которой рекомендовала авиакомпании iFly принять меры по перевозке пассажиров рейсами других авиакомпаний, говорится в пресс-релизе, есть в распоряжении «Ъ». Росавиация порекомендовала iFly осуществить выбор наиболее безопасных маршрутов и режимов полетов, гарантирующих безопасное выполнение международных воздушных перевозок.

В марте действие сертификатов российских компаний приостановил европейский авиарегулятор. Это решение вызвано введенными против российской авиаотрасли санкциями Запада.

Мария Федотова