Танкеры отправятся с опозданием

Российская судоверфь «Звезда» не успевает в срок — к марту 2023 года — выпустить головной танкер Arc7 для СПГ-проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». По данным “Ъ”, сдача первого судна сдвигается как минимум на год, примерно на то же время могут быть перенесены сроки производства еще четырех танкеров для первой линии СПГ-завода. В таких обстоятельствах НОВАТЭК может быть вынужден отложить свои планы по поставке большей части грузов с нового СПГ-завода в Азию, перенаправляя партии СПГ в Европу, где транспортное плечо короче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Судоверфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) «как минимум на год» сдвигает сроки сдачи головного газовоза ледового класса Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», аналогичными будут и задержки производства следующих танкеров, говорят источники “Ъ” среди судостроителей, знакомые с ситуацией. Исходно первый танкер должен был быть сдан в марте 2023 года, следующие четыре — в конце сентября, октября, ноября и декабря. Сроки поставок еще десяти танкеров ранее не назывались. Пилотное судно планируется поставить «Совкомфлоту», остальные — «Смарт СПГ» (СП НОВАТЭКа и «Совкомфлота»).

Сроки выпуска танкеров должны быть синхронизированы с запуском линий сжижения «Арктик СПГ-2» (по 6,6 млн тонн каждая) — это конец 2023 года, 2024 и 2026 годы. Источники “Ъ” связывают задержку в том числе со сложностью закупки судового оборудования. В марте ЕС ввел против российского судостроения технологические санкции, запретив поставки почти всей номенклатуры. Кроме того, у России до сих пор не было опыта строительства СПГ-танкеров (танкеры для НОВАТЭКа «Звезда» строит в партнерстве с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries, SHI).

Главный вопрос — в монтаже и поставке винторулевых колонок (азиподов; их поставки запрещены санкциями) для танкеров Arc7, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, суда спроектированы под определенный тип движителя, а отечественных аналогов нет. В НОВАТЭКе, «Совкомфлоте», «Роснефти» и SHI на запросы “Ъ” не ответили.

Для отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планировал создать флот из 21 танкера ледового класса Arc7: 15 из них должны построить на «Звезде», шесть — на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Судовладельцем трех последних должен стать «Совкомфлот», еще трех — японская Mitsui O.S.K. Lines. Однако, как писал “Ъ” 25 мая, DSME разорвала контракт на строительство танкеров с «Совкомфлотом».

На ПМЭФ-2022 глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что контракт с DSME переводят на другого владельца, не уточнив, на кого именно: «Все строится, вопрос был с "Совкомфлотом"». В сентябре он допускал задержку сроков сдачи первого танкера для «Арктик СПГ-2» до конца 2023 года. «Я думаю, первый (танкер.— “Ъ”) будет, но в конце (следующего.— “Ъ”) года, нас это не напрягает, потому что сами планировали так, в декабре... первую линию ("Арктик СПГ-2".— “Ъ”)... 2023 года»,— пояснял господин Михельсон.

Исходя из планов НОВАТЭКа поставлять 80% СПГ с «Арктик СПГ-2» на рынки Азии, задержка сроков сдачи танкеров может повлиять на маркетинговую стратегию проекта. Транспортное плечо при поставках СПГ в Европу гораздо короче, соответственно, нужно меньше танкеров на тот же объем груза. На совещании у Владимира Путина в августе, говоря о поставках танкеров для «Арктик СПГ-2», Леонид Михельсон заявлял, что «чем меньше танкеров, тем больше СПГ пойдет на запад». «Это совершенно неправильно и несет дополнительные риски. Поэтому нам надо именно так: один миллион тонн СПГ — один танкер. Мы должны выходить и завоевывать рынок там (в странах АТР.— “Ъ”)»,— подчеркивал он. В этом году на фоне резкого падения поставок в ЕС российского трубопроводного газа отгрузки СПГ выросли в полтора раза (см. “Ъ” от 17 октября).

Если запуск первой линии «Арктик СПГ-2» состоится в конце 2023 года, начало работы завода придется на завершение судоходного сезона на восток, отмечает независимый аналитик Александр Собко: «Вскоре после этого все газовозы в любом случае пойдут на запад, но и здесь есть возможности для оптимизации, например, перевалка с судов ледового класса в Мурманской области, что позволяет заметно сократить транспортное плечо для Arc7». Кроме того, уточняет он, в случаях «приемлемой ледовой обстановки» НОВАТЭК уже привлекал к транспортировке суда более низкого ледового класса с рынка. Эксперт полагает, что переориентация СПГ на запад не создаст проблем: «Если разница в ценах между АТР и ЕС в ближайшие год-два сохранится (премия в Европе доходила до $400 за 1 тыс. кубометров.— “Ъ”), основная часть грузов, как и сейчас, пойдет в Европу, что снижает потребность в судах арктического класса по сравнению с первоначально запланированной».

Татьяна Дятел