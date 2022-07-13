Tele2 шагнул по вертикали

Tele2 начал реструктуризацию компании с последующим выделением башенного бизнеса в самостоятельное юрлицо. Этот шаг необходим для дальнейшей продажи актива. В прошлом году свои башенные компании продали «Вымпелком» и «МегаФон». Есть такие планы и у МТС, но в текущих экономических условиях найти покупателя будет непросто, отмечают эксперты. Они допускают, что операторы могут сохранить присутствие в активах и попытаться найти партнера в виде инвестиционного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») 7 июля начал реструктуризацию, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Дочерняя «Теле2-Санкт-Петербург» была разделена на «Теле2-Санкт-Петербург-1» и «Теле2-Санкт-Петербург-02». Первая часть вошла в ООО «Пилар» (также принадлежит «Т2 РТК холдингу»), а вторая — в «Т2 Мобайл».

В Tele2 пояснили, что оператор проводит «реорганизацию для упрощения юридической структуры». Компания присоединяет к «Т2 Мобайл» активы операционных дочерних структур («Санкт-Петербург Телеком», АКОС, АПЕКС), кроме башенной инфраструктуры. Последняя отойдет к «Пилар», уточнили в Tele2: «Формирование башенной компании пока не завершено. Мы рассматриваем разные варианты управления инфраструктурой».

О том, что «Ростелеком» планирует выделить башенную инфраструктуру, в ноябре 2022 года сообщал «Интерфаксу» президент оператора Михаил Осеевский. Тогда он отметил, что задача быстрой продажи башен не стоит, важнее цена. По данным AC&M Consulting, на конец 2020 года в РФ было 85 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС). У Tele2, по оценке аналитиков, около 13 тыс. АМС.

«Вымпелком» и «МегаФон» вышли из башенных активов в 2021 году. «Вымпелком» продал 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС) «Сервис-Телекому» за 70 млрд руб. У «МегаФона» Первую башенную компанию (ПБК, 17 тыс. башен) приобрел холдинг Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина, который объединил ее с компаниями «Вертикаль» и «Русские башни». Стоимость актива оператора оценили в 94,2 млрд руб. Объединенная компания получила название «Новые башни». Гендиректор «Новых башен» Евгений Чермашенцев заявил “Ъ”, что она всегда рассматривает возможности приобретения активов: «Несомненно, портфель Tele2 интересен для нас».

МТС также планировала продать башенную компанию в начале 2022 года, но весной процесс затормозился (см. “Ъ” от 26 апреля). У МТС 23 тыс. башен, их оценивали в 100 млрд руб. В компании “Ъ” заявили, что «продолжают рассматривать различные сценарии, видят интерес к активу и общаются с потенциальными инвесторами».

Аналитик MForum Алексей Бойко полагает, что выделение башенного бизнеса Tele2 — это «создание товарной позиции, которую оператор при определенных условиях может продать, а полученные средства потратить, например, на переход к 5G».

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов оценивает башенный бизнес Tele2 в 60 млрд руб. Источник “Ъ”, близкий к одному из операторов, полагает, что в текущих условиях «ни одной российской компании кредитные ставки не позволят купить башенный портфель за разумные деньги». Башенные активы всегда капитализировались по мультипликаторам, вдвое большим, чем в самом по себе телекоме, объяснял в интервью “Ъ” 11 июля гендиректор «МегаФон» Хачатур Помбухчан: «Башенные активы в мире оцениваются по мультипликаторам от 10 до 11, а в развитых странах — до 20 раз и более».

Башенный бизнес стоит больше в форме самостоятельной компании, чем в виде подразделения оператора, подтверждает аналитик «Финама» Леонид Делицын, это связано с хорошей прогнозируемостью денежных потоков бизнеса. «Консолидировать башенный рынок должны были две-три компании»,— считает эксперт. Однако господин Делицын сомневается, что сейчас МТС и Tele2 захотят полностью расстаться с башенным направлением — «скорее они могут сделать СП с каким-либо инвестиционным фондом».

Анастасия Гаврилюк