Главные новости к утру 13 декабря

Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch, узнал «Ъ». Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая. Подробнее

Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин.

США анонсировали переговоры с РФ о Поле Уилане. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что они пройдут на этой неделе «на высоком уровне».

В IT-интеграторе Федеральной службы охраны ФГУП СВЭКО введена процедура наблюдения в рамках банкротства, выяснил «Ъ». Общие долги подрядчика властей по ряду проектов к середине года составили 1,5 млрд руб. при убытке по итогам 2021 года в размере 6,2 млн руб. О банкротстве

Нидерланды предложили разместить у себя трибунал по конфликту на Украине. Власти страны считают, что «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления».

Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности после конфликта на Украине. По информации Reuters, официально против позиции Парижа выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

Минцифры разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков софта, узнал «Ъ». Планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании. Подробнее

Global Fashion Group и владелец «Стокманна» Яков Панченко закрыли сделку по продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии. Компания продолжит работу под прежним брендом.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамах по запросу США. По информации СМИ, после банкротства компании его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре. О крахе FTX

В московском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего начальника Научно-исследовательского института ФСИН России Андрея Быкова, узнал «Ъ». Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников, а также получении взяток за содействие получению вознаграждений подчиненными. О деле

Умер композитор Анджело Бадаламенти. Он известен работами в фильмах и сериалах Дэвида Линча («Твин Пикс», «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда»). Господин Бадаламенти также писал музыку к фильмам «Пляж» Дэнни Бойла и «Сталинград» Федора Бондарчука.

О предстоящих 13 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».