Главные анонсы 13 декабря

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Новые объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершен капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Республике Северная Осетия.

В Брюсселе пройдет внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС. Запланировано возобновление переговоров о потолке цен на газ.

Комитет Совфеда по бюджету на заседании рассмотрит закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты. Ранее эту должность покинул Алексей Кудрин, его отставка прошла в соответствие с Конституцией, однако вопреки действующему закону «О Счетной палате».

В Государственном Кремлевском Дворце состоится торжественное награждение просветительской премии «Знание». Участвуют помощники президента России Владимир Мединский и Максим Орешкин, советник президента Антон Кобяков, заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр просвещения Сергей Кравцов, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и другие.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки.

В Вене планируется публикация ежемесячного доклада Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) о положении на нефтяном рынке.

Sotheby's проведет аукцион по продаже одного из 13-ти первых печатных экземпляров Конституции США. Первоначальная оценка лота — от $20 млн до $30 млн.

Китай по мере послабления политики «нулевой терпимости» к коронавирусу прекратит использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии.

В полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграют сборные Аргентины и Хорватии (22:00 мск).