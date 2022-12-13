Несколько стран ЕС предприняли демарш из-за заявления Макрона о гарантиях безопасности РФ

Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона насчет необходимости предоставить России гарантии безопасности после конфликта на Украине. По информации Reuters, официально против позиции Парижа выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

Неизвестно, подключилась ли к ним председательствующая в Совете ЕС Чехия, которая организовала официальный демарш. Источники Reuters не уточнили, сколько всего стран подключились к этой мере. Министерства иностранных дел Франции, Чехии и Словакии не ответили на запросы, МИД Польши отказался от комментариев.

По информации агентства, проект демарша был передан на прошлой неделе представителями Чехии в столицы других стран. В документе идея переговоров с Россией о гарантиях безопасности подверглась критике. По мнению авторов проекта, Москва продемонстрировала, что ее целью является ослабление Европы.

В начале декабря господин Макрон сказал, что после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности, предполагающую предоставление гарантий для России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не торопиться с этим обсуждением, объяснив это тем, что сначала такие гарантии должна получить Украина. Елисейский дворец считает, что комментарий президента Франции был вырван из контекста. Помощник господина Макрона объяснял AFP, что в комментарии главы государства не было ничего нового.

Подробнее о высказывании господина Макрона — в материале «Ъ» «Высокие уговаривающие стороны».

Леонид Уварчев