Генералу оформили премиальное обвинение

Как стало известно “Ъ”, в Головинском суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Научно-исследовательский институт ФСИН России» Андрея Быкова. Генерал-майор внутренней службы Быков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников, а также получении взяток за содействие получению вознаграждений подчиненными. Подсудимый категорически не согласен с позицией следствия, утверждая, что его уголовное дело — месть его бывшей близкой подруги, которую он собирался уволить за фальсификацию протокола научной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Андрей Быков считает, что стал жертвой оговора

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Генерал Андрей Быков считает, что стал жертвой оговора

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О начале процесса по делу генерал-майора Андрея Быкова “Ъ” сообщили в Головинском суде. На первом же заседании по существу защита обвиняемого заявила ходатайство о возвращении материалов уголовного дела прокурору для устранения грубых нарушении, допущенных, по мнению адвокатов, следствием при составлении обвинительного заключения. Однако председательствующий ходатайство отклонил.

Генерал-майор внутренней службы, отличившийся при урегулировании конфликтов, произошедших в конце 1980-х и в1990-х годах в бывших союзных республиках, участник двух чеченских кампаний, стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Первое в сентябре 2021 года возбудило следственное управление СКР по Северному округу Москвы по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее с заявлением в управление собственной безопасности ФСИН обратилась замдиректора ФКУ НИИ ФСИН Алевтина Вилкова. В своем заявлении она сообщила, что генерал-майор брал откаты за допуск сотрудников НИИ к комиссии, решавшей вопросы премирования за хорошую работу. В частности, она заявила, что сама отдала генералу 1,8 млн руб. ради получения премии в размере 5 млн руб.

В отношении генерала начали проверку, по результатам которой руководству ФСИН было доложено, что Андрей Быков с 2018 по 2021 год способствовал незаконной выплате сотрудникам более 41 млн руб. Собранные материалы были направлены в столичное ГСУ СКР, а оттуда — в окружное следственное управление. В действиях генерала следователи усмотрели злоупотребление должностными полномочиями. Тем временем руководство ФСИН предъявило ему в гражданском суде иск на указанную сумму. Правда, Люберецкий горсуд Московской области в марте 2022 года отказался рассматривать иск, посчитав, что наличие ущерба ФКУ не доказано.

Позже генерал-майору было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Оба дела объединили. Поводом для второго обвинения стало еще одно обращение в органы Алевтины Вилковой, которая, скорректировав прежнее заявление, указала следователям, что дала господину Быкову уже 2,2 млн руб. в качестве взятки. Отметим, что, помимо женщины, еще четыре сотрудника НИИ сообщили, что тоже передавали господину Быкову — соответственно 677 тыс., 612 тыс., 237 тыс. и 60 тыс. руб.— ради получения премий через ведомственную комиссию. В сумме в окончательном обвинении генералу инкриминировали получение взяток на 3,8 млн руб. Вместе с тем ущерб от злоупотреблений генерала следствие оценило в 2,9 млн руб. Как ранее пояснял адвокат Андрея Быкова Юрий Викторов, следствие признало, что в 2018 и 2019 годах премии сотрудникам НИИ за хорошую работу выдавались на законных основаниях, а вот в 2020 и 2021 годах — незаконно. Тогда защита с этим утверждением не соглашалась, получить оперативный комментарий адвоката вчера не удалось.

По версии самого генерала, вину не признающего, его бывшая близкая подруга Вилкова его оговорила. Как утверждает генерал, в свое время госпожа Вилкова сфальсифицировала итоговый документ комиссии на получение одним из кандидатов ученой степени, после чего им была назначена служебная проверка, по результатам которой госпоже Вилковой грозило увольнение без возможности оформления пенсии.

Юрий Сенаторов