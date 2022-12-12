Главные новости за 12 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого из-за санкций лишилась подрядчика, выполнявшего реконструкцию кинотеатра «Аврора». Теперь она ищет нового исполнителя и не успеет закончить работы до 2024 года, как это обозначалось ранее.

Бизнесмен Олег Дерипаска направил иск к департаменту имущественных отношений Краснодарского края. Он просит признать незаконным отказ в предоставлении на 49 лет земельных участков общей площадью более 28,5 га в Суворовском сельском округе Усть-Лабинского района.

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в ДТП, в котором погиб велосипедист.

Экс-главу Краснодара Андрея Алексеенко, возглавляющего правительство Херсонской области, наградили орденом Мужества.

Депутаты городской думы Краснодара 15 декабря рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц краевого центра имени Владимира Жириновского.

В Севастополе действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 27 декабря.

Неизвестные из Крыма прислали в посольство Франции в Москве посылку, внутри которой были мертвые мышь и паук.

В Ейске демонтировали третий подъезд дома на улице Коммунистической, во дворе которого 17 октября 2022 года упал военный самолет Су-37.

В отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения.

Трем жителям Кореновска назначили совокупно 21,5 года лишения свободы за разрушение надгробий, разбои, кражи и поджог.

Краснодарский край вошел в топ-3 по доле запросов жителей на покупку недвижимости за границей.

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