В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе действие «желтого» уровня террористической опасности продлили до 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Меры безопасности продлили в связи с информацией правоохранительных органов об угрозе совершения терактов. Гражданам рекомендовали внимательно следить за окружающей обстановкой особенно при пользовании городским транспортом и посещении общественных территорий и учреждений. На период действия режима спецслужбы продолжат работу в усиленном режиме.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в регионе был введен после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота, произошедшей 31 июля текущего года. Дрон был оснащен маломощной взрывчаткой. Из-за вылетевших при детонации заряда окон осколками были ранены шесть сотрудников штаба. По версии властей Севастополя, БПЛА мог принадлежать украинским военным.

Анастасия Донскова

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