Олег Дерипаска оспорит отказ кубанских властей в аренде 28 гектаров сельхозугодий в Усть-Лабинске

Бизнесмен Олег Дерипаска направил иск к департаменту имущественных отношений Краснодарского края, отказавшему главе КФХ в долгосрочной аренде сельскохозяйственных земельных участков общей площадью 28,5 га в Суворовском сельском округе Усть-Лабинского района. Сведения об этом содержатся в картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края.

Предприниматель намерен оспорить решение департамента и обязать ведомство подготовить, подписать и направить ему договора аренды указанных земель. В качестве третьих лиц по делу указаны администрация Усть-Лабинского района и администрация Суворовского сельского поселения. Инстанция приняла исковое заявление к производству и назначила предварительное заседание на 8 февраля 2023 года.

Ранее по требованию Олега Дерипаски суд вдвое снизил стоимость выкупа земельного участка в Суворовском сельском поселении площадью 215,7 га. Первоначальная стоимость объекта составляла 13,9 млн руб., но в итоге была снижена до 6,9 млн руб. В 2020 году предприниматель оспорил отказ кубанских властей в аренде данного участка.

Анастасия Донскова

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