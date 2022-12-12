В посольство Франции из Крыма прислали посылку с мертвой мышью

В посольство Франции в Москве прислали посылку, внутри которой были мертвые мышь и паук. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на прошлой неделе, но сведения об этом появились только сейчас, после обращения сотрудника посольства в правоохранительные органы. Отправителем указан неизвестный под фамилией Нотарианни.

По данным издания, в посольство Франции не первый раз приходит подобное отправление из Крыма. В июне текущего года французское представительство в Москве получило посылку, в которой были кости и письмо. Отправителем также был указан Нотарианни. По данному факту была проведена проверка, итоги которой не оглашались.

Пьетро Ноттариани — итальянский продюсер и актер, который участвовал в создании кинокартин «Леопард», «Малена», «Гибель богов» и других фильмов. Скончался в 2006 году в Риме.

Анастасия Донскова

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