Троих жителей Кореновска осудили за разрушение надгробий, разбои, кражи и поджог

Трем жителям Кореновска назначили совокупно 21,5 года лишения свободы за разрушение надгробий, разбои, кражи и поджог. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В декабре 2020 года Виталий Жуков 2002 года рождения и Даниил Петрий 2004 года рождения в состоянии алкогольного опьянения повредили надмогильные сооружения на кладбище в станице Дядьковской Кореновского района. В январе 2021 года они вместе с еще одним несовершеннолетним проникли в дом, избили хозяина палками и похитили телефон и 500 руб.

Кроме того, в декабре 2020 года Даниил Петрий и Сергей Моисеев 1992 года рождения (также обвинялся в угрозе убийством и попытке изнасилования своей знакомой) проникли в этот же дом и похитили оттуда плазменный телевизор. 25 декабря того же года они, будучи пьяными, похитили из дома по улице Комсомольской вещи на 22,5 тыс. руб. Чтобы скрыть кражу, они подожгли дом, чем нанесли более 1,3 млн руб. ущерба.

В итоге Кореновский районный суд признал подсудимых виновными. Он назначил Сергею Моисееву 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Виталию Жукову — 6,6 года в исправительной колонии строгого режима. Даниил Петрий проведет в колонии общего режима 7 лет. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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