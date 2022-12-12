В отношении экс-судьи Динского района возбудили дело о крупном мошенничестве

В отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2020 году знакомый сообщил судье, что выиграл иск к страховой компании о взыскании денежных средств в его пользу. Позднее ответчик решил оспорить это решение в апелляционном порядке. Подозреваемая, занимавшая в то время должность судьи Динского районного суда, предложила знакомому помощь в принятии решения в его пользу. За это женщина запросила 500 тыс. руб., часть из которых (400 тыс. руб.) были переданы ей в сентябре того же года в служебном кабинете. Позднее остаток средств фигурантке передал родственник знакомого.

«После получения полумиллиона рублей судья распорядилась ими по собственному усмотрению, присвоив их себе, а в процессе дальнейшего общения с мужчиной создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи»,— говорится в сообщении.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу страховой компании на решение первой инстанции, в результате чего договоренности между истцом и судьей не были достигнуты. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия. Ход расследования стоит на контроле у руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

Ранее, в октябре 2021 года, квалификационная коллегия судей Кубани досрочно прекратила полномочия судьи Динского районного суда Елены Неженской. По данным коллегии, полномочия были прекращены по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Кроме того, в ходе проверки были установлены факты допущения судьей «внепроцессуального общения и процессуальных нарушений».

Анастасия Донскова

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