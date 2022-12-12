Кубань вошла в топ-3 регионов по запросу жителей на покупку недвижимости за границей

Краснодарский край вошел в топ-3 по доле запросов жителей на покупку недвижимости за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Tranio (международный брокер недвижимости).

Краснодарский край по этому показателю занял долю в 4,9%. Регион обогнали лишь Москва (44,6%) и Санкт-Петербург (10%). Среди регионов с наиболее активным спросом москвичи также лидируют по среднему бюджету — 300 тыс. евро за 11 месяцев.

Россияне больше всего инвестируют в зарубежную недвижимость в Турции (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузии (9%), Испании и Греции (по 8%). Также в топ-10 вошли Кипр, Таиланд, Черногория, Франция и Индонезия.

При этом за январь—ноябрь включительно спрос россиян на зарубежную недвижимость увеличился на 89%. По этому показателю Россию обошла только Молдавия, откуда за 11 месяцев поступило заявок на покупку вдвое больше, чем годом ранее. По росту спроса в лидеры также входят Армения и Киргизия — на 43% и 44% соответственно.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram