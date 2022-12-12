В гордуме Краснодара рассмотрят вопрос о присвоении улице имени Владимира Жириновского

15 декабря депутаты городской думы Краснодара рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц краевого центра имени Владимира Жириновского. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. В проекте решения указано, что улица, которой предлагают дать имя умершего в феврале этого года лидера ЛДПР, располагается в жилом районе Новознаменском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Инициатива назвать улицу в честь известного российского политика принадлежит депутатам фракции ЛДПР в городской думе Краснодара. Соответствующее предложение на имя председателя гордумы направила депутат Наталья Гвоздева. По мнению представителя фракции, Владимир Жириновский был выдающимся политиком и патриотом, посвятил свою жизнь служению России.

«Владимир Жириновский двадцать восемь раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности и всегда считал наш регион одним из самых перспективных в России. Тысячи граждан, в том числе и жители Краснодарского края, получили необходимую помощь благодаря лидеру ЛДПР. Теперь мы хотим отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя»,— отметила депутат.

Дмитрий Нестеренко

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