КС придет на помощь пациентам на колесах

Конституционный суд проверит нормы КоАП, регламентирующие наказание пьяных водителей. «Считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и неконституционной»,— говорится в запросе в КС Салехардского городского суда в связи с делом Василия Шевелева, лишенного прав из-за найденного в его организме лекарства от эпилепсии. В этом и аналогичных случаях, обращают внимание авторы запроса, невозможно принять однозначное решение о наказании: КоАП написан неточно, допускает «чрезмерно вольные трактовки», кроме того, в законодательстве нет пороговых концентраций для лекарств, как в случае с алкоголем. О разработке правил для регулирования в этой сфере давно говорят и в ГИБДД.
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КС принял к рассмотрению запрос Салехардского городского суда (ЯНАО) о проверке конституционности ст. 12.8 КоАП. Поводом для запроса стало дело Василия Шевелева из Салехарда. 8 августа 2021 года сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль, которым управлял господин Шевелев, отправил его на медосвидетельствование. В материалах дела, направленного в суд, говорилось, что водитель управлял авто в состоянии опьянения, вызванного употреблением габапентина. Руководствуясь ст. 12.8, в которой записан запрет на употребление «психотропных средств и иных, вызывающих опьянение веществ», суд лишил господина Шевелева прав на полтора года и наложил штраф 30 тыс. руб. Отметим, что габапентин — это препарат против эпилепсии, который не относится к наркотическим и сильнодействующим веществам. Также известно о случаях употребления его наркозависимыми.
В суде водитель пояснял, что страдает болями в спине и болезнями сердца, в связи с чем принимал «Найз» и нитроглицерин, но наличие габапентина объяснить не смог. Инструкция к препарату рекомендует не садится за руль. Салехардский горсуд, где Виталий Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на то, что в примечании к ст. 12.8 КоАП записан запрет употреблять алкоголь, наркотики, «психотропные или иные вызывающие опьянение» вещества, но санкция за лекарства в организме не предусмотрена. Из-за выявленного противоречия производство по делу прекращено, направлен запрос в КС.
«Судебная практика в этой сфере идет по пути расширенного толкования закона и увеличения числа случаев, попадающих под диспозицию ст. 12.8,— сказано в запросе Салехардского горсуда.— Считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и неконституционной». Судебный орган отмечает, что не существует официального перечня лекарств, вызывающих состояние опьянения, в результате гражданину сложно «планировать свое поведение» (выбирать лекарства, их дозировку) и оценивать риски наступления «неблагоприятных последствий» в виде лишения прав. Полицейские и врачи, в свою очередь, наделены «чрезмерной свободой толкования» законодательства, что создает угрозу нарушения конституционного правила равенства всех перед законом.
Дискуссии о допустимости наказания водителей, принимающих лекарства, ведутся не первый год, о чем “Ъ” неоднократно рассказывал. Практика употребления безрецептурных средств в целях опьянения действительно существует. В апреле 2022 года Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД выпустил инструкцию для инспекторов, где описал, как по поведению и внешним признакам понять, какой препарат употреблял водитель «в немедицинских целях». С другой стороны, есть граждане, постоянно принимающие корвалол, валокордин и другие препараты по назначению врача, которые также рискуют остаться без прав. Компромиссного решения проблемы пока не найдено. В июне 2022 года, к примеру, один из столичных мировых судей лишил прав водителя после приема снотворного «Реслип», содержащего доксиламин (его обнаружили в моче),— автомобилист заявлял, что принимал его из-за проблем с нервами. Другой московский автомобилист был в прошлом году наказан за употребление сальбутамола и бронхолитина. В суде он пояснял, что страдает астмой.
«Судебная практика зачастую признает водителя пьяным только лишь на основании факта употребления лекарств,— обращает внимание юрист Сергей Радько.— Причем это могут быть антидепрессанты — феназепам, амитриптилин, донормил — или даже всем привычные жаропонижающие или болеутоляющие средства, свободно отпускаемые в аптеках: "ТераФлю", "Колдакт Флю Плюс", "Фервекс", "Ринза", "АнвиМакс", "Колдрекс"». Нередко, добавил эксперт, суды руководствуются «сомнительными и неоднозначными» клиническими признаками опьянения, которые указывают сотрудники ГИБДД в протоколах, а также ограничением на управление авто, упомянутым в инструкциях к лекарственным средствам.
На несовершенство законодательства давно обращают внимание и в полиции. Сотрудники НЦ БДД МВД в 2021 году опубликовали научную статью, в которой речь шла о необходимости правки КоАП. По аналогии с алкоголем предлагалось закрепить пороговые значения для наркотиков и других психоактивных веществ, а также ввести маркировку лекарств, оказывающих негативное влияние на вождение. Все это можно регламентировать в новом КоАП, над которым уже несколько лет работает Минюст, считают в центре. В инструкциях к лекарствам нужно прописать время выведения их из организма, добавляет юрист Лев Воропаев, чтобы водители понимали, когда можно садиться за руль.
В 2021 году в КС с похожим запросом обращался гражданин, у которого в крови нашли фенобарбитал, лишив прав. Тогда суд даже не принял жалобу. Возможно, предполагает Лев Воропаев, обращение Салехардского горсуда имеет больший вес, чем обращение гражданина, поэтому оно и принято к рассмотрению.
Признавая тот или иной законодательный пробел, КС в своем решении может обязать Госдуму изменить законодательство. Иногда судам дается инструкция, как действовать, пока не внесены поправки. Так, предполагает Сергей Радько, КС может временно запретить наказывать граждан при обнаружении лекарств.