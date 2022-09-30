КС придет на помощь пациентам на колесах

Конституционный суд проверит нормы КоАП, регламентирующие наказание пьяных водителей. «Считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и неконституционной»,— говорится в запросе в КС Салехардского городского суда в связи с делом Василия Шевелева, лишенного прав из-за найденного в его организме лекарства от эпилепсии. В этом и аналогичных случаях, обращают внимание авторы запроса, невозможно принять однозначное решение о наказании: КоАП написан неточно, допускает «чрезмерно вольные трактовки», кроме того, в законодательстве нет пороговых концентраций для лекарств, как в случае с алкоголем. О разработке правил для регулирования в этой сфере давно говорят и в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению запрос Салехардского городского суда (ЯНАО) о проверке конституционности ст. 12.8 КоАП. Поводом для запроса стало дело Василия Шевелева из Салехарда. 8 августа 2021 года сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль, которым управлял господин Шевелев, отправил его на медосвидетельствование. В материалах дела, направленного в суд, говорилось, что водитель управлял авто в состоянии опьянения, вызванного употреблением габапентина. Руководствуясь ст. 12.8, в которой записан запрет на употребление «психотропных средств и иных, вызывающих опьянение веществ», суд лишил господина Шевелева прав на полтора года и наложил штраф 30 тыс. руб. Отметим, что габапентин — это препарат против эпилепсии, который не относится к наркотическим и сильнодействующим веществам. Также известно о случаях употребления его наркозависимыми.

В суде водитель пояснял, что страдает болями в спине и болезнями сердца, в связи с чем принимал «Найз» и нитроглицерин, но наличие габапентина объяснить не смог. Инструкция к препарату рекомендует не садится за руль. Салехардский горсуд, где Виталий Шевелев обжаловал решение, обратил внимание на то, что в примечании к ст. 12.8 КоАП записан запрет употреблять алкоголь, наркотики, «психотропные или иные вызывающие опьянение» вещества, но санкция за лекарства в организме не предусмотрена. Из-за выявленного противоречия производство по делу прекращено, направлен запрос в КС.

«Судебная практика в этой сфере идет по пути расширенного толкования закона и увеличения числа случаев, попадающих под диспозицию ст. 12.8,— сказано в запросе Салехардского горсуда.— Считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и неконституционной». Судебный орган отмечает, что не существует официального перечня лекарств, вызывающих состояние опьянения, в результате гражданину сложно «планировать свое поведение» (выбирать лекарства, их дозировку) и оценивать риски наступления «неблагоприятных последствий» в виде лишения прав. Полицейские и врачи, в свою очередь, наделены «чрезмерной свободой толкования» законодательства, что создает угрозу нарушения конституционного правила равенства всех перед законом.

Дискуссии о допустимости наказания водителей, принимающих лекарства, ведутся не первый год, о чем “Ъ” неоднократно рассказывал. Практика употребления безрецептурных средств в целях опьянения действительно существует. В апреле 2022 года Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД выпустил инструкцию для инспекторов, где описал, как по поведению и внешним признакам понять, какой препарат употреблял водитель «в немедицинских целях». С другой стороны, есть граждане, постоянно принимающие корвалол, валокордин и другие препараты по назначению врача, которые также рискуют остаться без прав. Компромиссного решения проблемы пока не найдено. В июне 2022 года, к примеру, один из столичных мировых судей лишил прав водителя после приема снотворного «Реслип», содержащего доксиламин (его обнаружили в моче),— автомобилист заявлял, что принимал его из-за проблем с нервами. Другой московский автомобилист был в прошлом году наказан за употребление сальбутамола и бронхолитина. В суде он пояснял, что страдает астмой.

«Судебная практика зачастую признает водителя пьяным только лишь на основании факта употребления лекарств,— обращает внимание юрист Сергей Радько.— Причем это могут быть антидепрессанты — феназепам, амитриптилин, донормил — или даже всем привычные жаропонижающие или болеутоляющие средства, свободно отпускаемые в аптеках: "ТераФлю", "Колдакт Флю Плюс", "Фервекс", "Ринза", "АнвиМакс", "Колдрекс"». Нередко, добавил эксперт, суды руководствуются «сомнительными и неоднозначными» клиническими признаками опьянения, которые указывают сотрудники ГИБДД в протоколах, а также ограничением на управление авто, упомянутым в инструкциях к лекарственным средствам.

На несовершенство законодательства давно обращают внимание и в полиции. Сотрудники НЦ БДД МВД в 2021 году опубликовали научную статью, в которой речь шла о необходимости правки КоАП. По аналогии с алкоголем предлагалось закрепить пороговые значения для наркотиков и других психоактивных веществ, а также ввести маркировку лекарств, оказывающих негативное влияние на вождение. Все это можно регламентировать в новом КоАП, над которым уже несколько лет работает Минюст, считают в центре. В инструкциях к лекарствам нужно прописать время выведения их из организма, добавляет юрист Лев Воропаев, чтобы водители понимали, когда можно садиться за руль.

В 2021 году в КС с похожим запросом обращался гражданин, у которого в крови нашли фенобарбитал, лишив прав. Тогда суд даже не принял жалобу. Возможно, предполагает Лев Воропаев, обращение Салехардского горсуда имеет больший вес, чем обращение гражданина, поэтому оно и принято к рассмотрению.

Признавая тот или иной законодательный пробел, КС в своем решении может обязать Госдуму изменить законодательство. Иногда судам дается инструкция, как действовать, пока не внесены поправки. Так, предполагает Сергей Радько, КС может временно запретить наказывать граждан при обнаружении лекарств.

Иван Буранов