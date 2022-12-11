Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничество с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о важности продолжения сотрудничества с Россией хотя бы из-за общей границы. Об этом господин Ниинистё заявил в эфире радиостанции YLE.

«Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров»,— сказал президент во время общения с гражданами (цитата по «РИА Новости»).

Саули Ниинистё спросили, что он намерен сделать для восстановления отношений между Финляндией и Россией. «Сначала мы посмотрим, как все сложится. Этого может и не произойти, пока я нахожусь на своем посту»,— ответил господин Ниинистё (цитата по Uusi Suomi). Он также заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с мая.

«Конечно, он (контакт.— "Ъ") был бы возможен, если бы было желание, но сейчас нет темы для обсуждения»,— отметил президент Финляндии. Срок его полномочий истекает в 2024 году.

Ранее о готовности к диалогу с российской стороной заявляли канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер.

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Мария Федотова