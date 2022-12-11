Канцлер Австрии Нехаммер заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если это будет способствовать прекращению огня на Украине. При этом господин Нехаммер отметил, что сейчас для переговоров созданы «сложные основания» в связи с обстрелами энергетической инфраструктуры на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Нехаммер

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Карл Нехаммер

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Было два разговора (с Путиным.— "Ъ"), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонным разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры»,— заявил канцлер Австрии в прямом эфире телеканала ORF2 (цитата по «РИА Новости»). Он выразил готовность продолжать диалог.

«Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня»,— заявил Карл Нехаммер.

В апреле в Москве прошли переговоры президента России и канцлера Австрии. Тогда господин Нехаммер призвал господина Путина остановить военный конфликт на Украине.

В мае во время телефонного разговора стороны среди прочего обсудили ситуацию с хранилищем «Газпрома» и глобальную продовольственную безопасность.

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Мария Федотова