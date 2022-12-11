Главные новости к утру 11 декабря

В Одесской области 1,5 млн человек остаются без света. Восстановление энергоснабжения может занять до трех месяцев. Жителей призывают уехать из региона.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. По мнению сербского лидера, это меняет представление о том, что происходит на Украине с 2014 года.

Произошли обстрелы Мелитополя и Донецка. При атаке в Запорожской области погибли два человека, еще 10 пострадали. ДНР заявила, что Украина выпустила по Донецку 20 ракет. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем.

Сербия попросит миротворцев НАТО разрешить ей разместить сербских военных и полицию в Косово. В регионе вновь обострился конфликт на фоне задержания косовскими правоохранительными органами экс-полицейского—этнического серба на севере Косово. О ситуации в регионе

Определены все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В последних матчах 1/4 финала Франция обыграла Англию со счетом 2:1, а Марокко — Португалию со счетом 1:0. Другими полуфиналистами ранее стали Аргентина и Хорватия. О завершении 1/4 финала