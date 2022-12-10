Два человека погибли при обстреле базы отдыха в Мелитополе

В Мелитополе после обстрела загорелась база отдыха. По предварительным данным, два человека погибли, еще двое пострадали, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, обстрел был произведен с помощью систем HIMARS.

«В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. <...> Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов»,— написал господин Рогов в Telegram.

Незадолго до этого господин Рогов сообщал о работе ПВО над Мелитополем. По его словам, было сбито две ракеты, «остальные, к сожалению, достигли своей цели». Снаряд упал на гостиничный комплекс «Привал охотника».

Леонид Уварчев