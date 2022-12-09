Минфин США подключился к «Миру»

Финансовые власти Казахстана сообщили, что представители Минфина США разрешили местным банкам принимать карты платежной системы «Мир», выпущенные российскими банками. Эксперты отмечают, что этот прецедент может способствовать возобновлению приема российских карт в ближнем зарубежье. Однако, по мнению участников платежного рынка, риск попадания под вторичные санкции сохраняется, поэтому ждать быстрого эффекта от этого шага американских властей вряд ли стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятницу, 9 декабря, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (бывшее подразделение Национального банка) сообщило, что регуляторами было получено письмо от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В нем представители американской стороны разъяснили, что не возражают против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами.

На сайте агентства отмечается, что разрешение касается граждан, «мигрировавших из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

Также оно сообщило о предупреждении OFAC, что «операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций».

По сведениям источника “Ъ” на платежном рынке, в совещании, на котором эта информация была доведена до сведения представителей казахстанских банков, присутствовали руководители агентства и Нацбанка. При этом собеседник “Ъ” рассказал, что само письмо никому не показывали — зампред Нацбанка объяснил, что не может его предоставить кредитным организациям, потому что там есть вопросы, их не касающиеся.

Ранее Минфин США предупредил зарубежные финансовые организации, что сотрудничать с российской платежной системой нецелесообразно, так как они «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США» (см. “Ъ” от 16 сентября). В результате многие банки ряда стран, в том числе и из ближнего зарубежья, объявили о приостановке приема карт «Мир». В пятницу же представитель Центробанка Узбекистана заявил, что сейчас изучается вопрос о возобновлении работы с российской платежной системой «Мир», сообщает «Прайм».

При этом представитель регулятора заявил, что регулятор не получал от OFAC письма, аналогичного направленному Нацбанку Казахстана.

Между тем глава Национального платежного совета Алма Обаева рассказала “Ъ”, что в ноябре в кулуарах одной из конференций в Казахстане она обсуждала с представителями Нацбанка страны, как они отстаивают перед представителями США возможность обслуживания россиян.

По данным ФСБ России, с июля по сентябрь российские граждане выезжали за рубеж 9,7 млн раз, сообщал ранее РБК. Причем в тройку самых популярных направлений вошел и Казахстан — по данным ФСБ, с июля по сентябрь россияне выезжали туда почти 1,3 млн раз. Причем число выездов из России в страны СНГ стало рекордным за пять лет — помимо Казахстана это Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Одновременно резко увеличились денежные переводы в эти страны из России. Наибольший объем переводов пришелся на Армению ($2,7 млрд). Второе место по объему поступивших из России средств занимает Киргизия ($1,76 млрд). Грузия по объему переводов из России оказалась на третьем месте ($1,39 млрд). По данным Нацбанка Казахстана, с марта по октябрь в страну было переведено более $540 млн.

После появления такого прецедента, по мнению Алмы Обаевой, по пути Казахстана могут пойти Киргизия и Узбекистан — страны, куда активно уезжали россияне. Однако для стран типа Турции «это не так актуально». «Они могли бы, как и Казахстан, побороться за возможность принимать карты “Мир”, но у них теперь другой приоритет — стимулировать россиян использовать их национальные платежные средства»,— считает эксперт.

В целом же участники рынка разъяснения от властей США для казахстанских банков пока оценивают осторожно. Операции по картам «Мир» в рамках санкций никто не ограничивал, отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, а прекращение обслуживания карт рядом банков было их собственным решением с учетом всех обстоятельств. «Поэтому данное разъяснение вряд ли принципиально изменит ситуацию с картами “Мир” за рубежом, поскольку предпосылок к снижению санкционного давления пока не видно, а прямой запрет карт может оказаться включенным в следующие санкционные пакеты»,— говорит он.

Алма Обаева отмечает, что банки боятся вторичных санкций даже не от Минфина США, а от других западных контрагентов.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков обращает внимание, что некоторые карты «Мир» выпущены банками, которые находятся под санкциями, и риски, которые несут банки Казахстана, принимающие такие карты, состоят в расчетных операциях и во взаимодействии с такими банками. И теперь каждому зарубежному банку придется отвечать себе на вопрос, насколько они готовы будут пойти на риск возможных нарушений санкций США, принимая карты «Мир», отмечает эксперт.

В НСПК, являющейся оператором платежной системы «Мир», от комментариев отказались.

Максим Буйлов