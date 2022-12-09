Ответ России на нефтяной потолок цен оформят президентским указом

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что предложения по ответным шагам на введение потолка цен на российскую нефть сейчас находятся в правительстве. Они будут оформлены указом президента, отметил господин Шульгинов.

«Готовится документ в виде указа президента. После его выхода мы обнародуем, какое решение было принято»,— сказал министр в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС). Из предложений по ответным мерам будет принято решение по одному или двум из них, ответил Николай Шульгинов на вопрос о трех обсуждаемых вариантах.

5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7. Предельная цена в рамках ограничений — $60 за баррель. 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен. Агентство Bloomberg ранее писало, что реакцией Москвы может стать установление «ценового пола» на нефть.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Мария Федотова