Главные новости Юга России. Коротко

В Краснодарском крае назначены трое новых вице-губернаторов. Заместителями главы региона Вениамина Кондратьева стали Сергей Власов, Андрей Прошунин и Роман Лузинов.

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Ззавод «Донбиотех» может достроить китайская компания APN. Завод по производству аминокислот, расположенный в Ростовской области, был «заморожен» четыре года назад. За время строительства — с 2013 по 2018 год, в проект было вложено 13 млрд руб. APN рассчитывет достроить завод к 2026 году.

Суд арестовал бойца «ЧВК Вагнер», стрелявшего в полицейских в Новошахтинске. Мера пресечения избрана на два месяца. По версии следствия, 6 декабря в Новошахтинске мужчина напал на сотрудников полиции, обстреляв их из пулемета. При этом один из полицейских был ранен.

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В Ростовской области появился общественный уполномоченный по делам инвалидов. Должность занял депутат молодежного парламента при заксобрании региона Василий Лыманюк.

Экс-начальника ГИБДД по Успенскому району Краснодарского края Илью Макаренко осудили на пять лет колонии. По версии обвинения, он был причастен к преступному сообществу сотрудников МВД, организовавшему сбор дани за «крышевание» перевозок нелегального алкоголя.

Следственный комитет проверит законность сноса в Ростове исторических зданий. Ранее градозащитники заявили, что, по их данным, в городе могут быть снесены дома XIX века, имеющие большую историческую ценность.

Минздрав Ростовской области не смог оспорить решение ФАС по делу об утилизации медотходов. Кассационный суд оставил в силе решение о наличии сговора между министерством и рядом медицинских компаний при заключении контрактов на утилизацию медицинских отходов.

Приговор бывшему мэру Зверево и Новочеркасска Игорю Зюзину будет в третий раз рассмотрен в апелляционном порядке. Экс-чиновник был приговорен к штрафу за получение взятки, прокуратура требует ужесточить наказание до 11 лет колонии.

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ДИЗО Ростова судится с Рафаэлем Самургашевым из-за участка под старым автовокзалом. Городские власти хотят прекратить аренду из-за нарушений условия договора — изначально соглашение не предусматривало размещения на участке торговых павильонов.

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело о пытках в подведомственной ФСИН больнице №19. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм. Обвиняемыми проходят бывший замначальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина.

Турпоток в Краснодарском крае с начала года превысил 16 млн человек. Власти края ожидают, что турпоток до конца года достигнет показателей рекордного 2019 года, когда регион посетили 17 млн туристов.

На Дону льготники смогут выбирать между бесплатным проездом и денежной компенсацией. Размер выплаты за неиспользование льгот — 1055 руб. в месяц.