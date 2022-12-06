ДИЗО Ростова судится с Рафаэлем Самургашевым из-за участка под старым автовокзалом

Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ростова подал в суд иск к Татьяне и Рафаэлю Самургашевым о прекращении аренды участка в районе старого автовокзала на пр. Шолохова, следует из данных картотеки арбитражного суда области.

Как пишет dоnnews.ru со ссылкой на пресс-службу суда, участок площадью 11,2 тыс. кв. м. по адресу пр. Шолохова, д. 126 был передан в аренду Самургашеву в марте текущего года. Согласно публичной кадастровой карте, эта территория предназначена для эксплуатации автовокзала. Но, как выяснил позже ДИЗО, арендатор разместил на участке торговые павильоны, что противоречит условиям договора с администрацией города. В результате чего ДИЗО инициировал прекращение аренды.

В августе Самургашев подал в суд иск к ДИЗО с требованием признать незаконным решение об отказе в предоставлении в общую долевую собственность земельного участка. Также арендатор предложил выкупить эту землю за 2,5% от ее кадастровой стоимости. Стоимость участка составляет 32,9 млн руб., сообщает dоnnews.ru. Судебный спор был приостановлен, но возобновился 5 декабря. Следующее заседание назначено на 26 декабря.

Встречный иск ДИЗО о расторжении договора аренды зарегистрирован судом 29 ноября. Следующее разбирательство назначено на 17 января.

Анастасия Назарова