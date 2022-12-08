Турпоток в Краснодарском крае с начала года превысил 16 млн человек

В текущем году на курортах Кубани отдохнули 16,7 млн человек, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева. Власти края ожидают, что турпоток до конца года достигнет показателей рекордного 2019 года, когда регион посетили 17 млн туристов.

После начала специальной военной операции на первый план в туристической отрасли вышли вопросы безопасности и изменения логистики. На время закрытия аэропортов региона Сочи стал основным транспортным туристическим хабом. Несмотря на закрытое небо, туристы выбирают курорты Краснодарского края и приезжают на поездах или автомобилях, отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар