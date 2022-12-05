На Кубани назначены трое новых заместителей губернатора

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Сергея Власова, Андрея Прошунина и Романа Лузинова на должности своих заместителей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Должности вице-губернаторов по вопросам ЖКХ, имущественных отношений и строительства оказались вакантными после того, как заместители главы края Александр Трембицкий и Сергей Болдин были избраны депутатами Заксобрания края, а Евгений Наумов был утвержден на посту мэра Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru Следующая фотография 1 / 3 Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сергей Власов в должности вице-губернатора будет курировать строительство, архитектуру, ГО и ЧС. Господину Власову 31 год, он окончил Военно-космическую академию им. Можайского, до 2019 года проходил службу в Вооруженных силах РФ, с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил в декабре 2021 года.

Андрей Прошунин в должности заместителя главы края отвечает за развитие ТЭК и ЖКХ. Новому вице-губернатору 52 года, он окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а также Кубанский государственный аграрный университет по направлению «Юриспруденция». С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел. В последующем занимал руководящие должности в администрации Краснодарского края. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года был заместителем и первым замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани, с декабря 2021 года занимал должность главы ведомства.

Роману Лузинову в администрации края предстоит курировать имущественные отношения и охрану природы, новому вице-губернатору 30 лет, он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Юриспруденция», работал в региональном отделении Ассоциации молодых предпринимателей России, занимал должность директора дворца спорта «Олимп», являлся депутатом городской думы Краснодара двух созывов, с ноября 2021 года занимал должность заместителя мэра Краснодара.

Анна Перова, Краснодар