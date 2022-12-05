Завод аминокислот запустят на Дону китайские инвесторы в 2026 году

К 2026 году в Ростовской области планируют открыть завод по производству аминокислот. Инвестором выступит китайская компания APN, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Слова Лут цитирует ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

«Китайская компания APN заинтересована в создании на базе ростовского завода, который сейчас находится в стадии заморозки, производства по оставшимся кормовым аминокислотам. Штамм у китайцев есть, поэтому мы надеемся, что со следующего года начнем восстанавливать производство и ориентировочно планируем в 2026 году ввод производства в эксплуатацию», — сказала Лут.

Она также отметила, что завод будет работать на экспорт.

Завод по производству аминокислот «Донбиотех», расположенный в Ростовской области, был «заморожен» четыре года назад. За время строительства — с 2013 по 2018 год, в проект было вложено 13 млрд руб. Инвестор предприятия — предприниматель Вадим Варшавский стал фигурантом уголовного дела по хищению средств у банка «Петрокоммерц». Само предприятие было признано банкротом, но программа строительства не была прекращена. В 2021 году стало известно, что для запуска производства необходимо вложить еще 17 млрд руб.

Анастасия Назарова