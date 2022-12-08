Решение ФАС по делу об утилизации медотходов в Ростовской области подтвердила кассационная инстанция

Кассационный суд оставил в силе решение ФАС о наличии сговора между Министерством здравоохранения Ростовской области и рядом медицинских компаний при заключении контрактов на утилизацию медицинских отходов, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

По версии ведомства, донской минздрав заключил антиконкурентное соглашение с рядом компаний, в результате чего договор на утилизацию отходов класса «Б» был заключен с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». При этом исполнитель не соответствовал требованиям заказчика.

Должностные лица, причастные к сделке, привлечены к административной ответственности и оплатили штрафы. В отношении экс-министра здравоохранения Ростовской области и его бывшего заместителя ведутся уголовные дела. Они являются подозреваемыми в деле о превышении должностных полномочий. Генерального директора компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Участники сговора попытались оспорить решение в кассационном суде, но три судебные инстанции поддержали позицию ФАС.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Юг» «Шприцы не туда воткнули»

Анастасия Назарова