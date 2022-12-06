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Следственный комитет проверит законность сноса исторических зданий в Ростове

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления ведомства по Ростовской области Аслану Хуаде провести проверку информации предстоящем сносе исторических зданий в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает информационный центр СК России во «ВКонтакте».

Ранее активисты заявили, что в Ростове собираются снести двухэтажное здание XIX века, особняк купца Михаила Шалаева, постройки второй половины XIX века, дом Билибина, построенный в середине ХIХ века, здание Марии Горбачевой, построенное в 1910 году, а также два двухэтажных дома 1917 года постройки. Отмечается, что градозащитники неоднократно просили местную администрацию законсервировать эти объекты, что помогло бы найти инвесторов для их восстановления.

Кристина Федичкина

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