На Дону льготники смогут выбирать между бесплатным проездом и денежной компенсацией

В Ростовской области с 1 мая 2023 года граждане, имеющие льготы, смогут выбрать бесплатный проезд либо денежную компенсацию, сообщает пресс-служба правительства региона.

Размер выплаты за неиспользование льгот — 1055 руб. в месяц. Тем кто предпочтет деньгам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, будут выдаваться персонифицированные электронные карты.

Напомним, ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к губернатору с просьбой вернуть возможность бесплатного проезда для ветеранов труда в Ростовской области

Анастасия Назарова