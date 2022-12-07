Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, если получит серьезное предложение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров для решения конфликта на Украине, если в ее адрес поступит «серьезное предложение» и если требования России будут учтены. По его словам, у российской стороны «не было недостатка в доброй воле».

«Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать»,— сказал господин Лавров на «Примаковских чтениях» в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Министр заявил, что инициативы западных стран по трибуналу над Россией и репарациям Украине нелегитимны. «Ни одно решение такого рода не имеет никакой юридической силы, оно юридически ничтожно и не будет накладывать ограничений ни на Россию, ни на какие-либо другие страны. Это просто дискредитация Генеральной ассамблеи ООН, ее репутации и функций»,— сообщил он.

Господин Лавров пояснил, что, согласно уставу ООН, решения по созданию трибунала или по репарациям за счет российских активов может принимать только Совет Безопасности. Генеральная ассамблея такие решения принимать не уполномочена, у нее нет компетенций, подчеркнул он.

Глава МИД РФ также заявил, что на Западе «по-прежнему лелеют надежду на то, чтобы разгромить Россию на поле боя». По его словам, «кто-то это говорит в лоб, кто-то не в лоб».

В последнее время российские власти неоднократно подтверждали готовность вести переговоры с Украиной. Похожие заявления звучат и с украинской стороны. В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал десять условий для возобновления мирных переговоров с Россией. Среди них — вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

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Дарья Эрозбек