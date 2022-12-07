WP: украинские власти подтвердили причастность к атакам БПЛА по российским аэродромам

Атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной, заявил The Washington Post (WP) неназванный высокопоставленный украинский чиновник. Аэродром в Курской области был обстрелян вчера, 6 декабря, остальные два — 5 декабря.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные»,— сказал WP украинский чиновник. Какие-либо подробности он не привел. Официально Киев свою причастность не признавал.

В результате атаки в Рязанской и Саратовской областях погибли трое военнослужащих технического состава. Минобороны РФ утверждало, что украинские БПЛА были сбиты, а обломками беспилотников «была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов». В Курской области после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель. В регионе продлили желтый уровень террористической опасности.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотник долетел до нефтенакопителя».

Лаура Кеффер