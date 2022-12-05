МИД Японии: потолок цен на российскую нефть не затронет «Сахалин-2»

Сырая нефть, добываемая в рамках проекта «Сахалин-2», будет выведена из-под действия потолка цен на российскую нефть, сообщили в МИД Японии. Там пояснили, что исключение введено для обеспечения энергетической безопасности Японии. С 5 декабря вступило в силу ограничение на российскую нефть, страны Евросоюза и G7 согласовали потолок цены на топливо из РФ в размере $60 за баррель.

Как следует из заявления МИДа, потолок цен на нефть также не будет касаться нефти, контракты на поставку которой заключены до 5 декабря, если она будет отгружена в Японии до 19 января 2023 года.

В МИДе напомнили, что с 5 февраля вступят в силу ограничения на стоимость российских нефтепродуктов. В ведомстве пояснили, что меры по этим ограничениям будут приняты отдельно.

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС, а также ограничение на стоимость российской нефти. ЕС, G7 и Австралия договорились установить предельную разрешенную цену на уровне $60 за баррель. В Японии говорили, что не уверены в эффективности ограничений, однако отмечали, что они ограничат нефтегазовые доходы Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак сообщал, что в правительстве работают над запретом на применение потолка цен. По его словам, если в ЕС начнут применять лимит на стоимость нефти, то Россия готова пойти на сокращение ее добычи.

Подробнее о потолке цен — в материале «Ъ» «Он не низок, не высок».

Олеся Павленко