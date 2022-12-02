У Baskin Robbins тает бренд

Московская фабрика БРПИ, которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, могла лишиться прав на бренд. Компания регистрирует новую марку BRandICE, а работающие по франшизе кафе меняют вывески. БРПИ может снизить себестоимость за счет экономии на роялти, но, вероятно, будет вынуждена изменить рецептуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед») в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе. В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE. А на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд.

БРПИ существует с 1994 года. Создана бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, который также возглавлял господин Абрамян. Помимо производства мороженого БРПИ развивала в РФ сеть кафе Baskin Robbins по франшизе. По данным 2ГИС, в Москве сегодня работает более 40 точек.

В 2009 году Юрий Абрамян скончался, а между его наследниками начался корпоративный конфликт, писали СМИ. В отчете владевшей БРПИ британской Retailing Eastern Ltd за 2014 год бенефициаром называется Л. Адамян, которая может быть последней супругой Юрия Абрамяна Лейлой Адамян. Агнесса Осипова, которую в СМИ называют дочерью госпожи Адамян, сегодня возглавляет БРПИ.

Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins, считают источники “Ъ”. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил “Ъ”, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands комментарии не предоставили. Госпожа Осипова на звонки и сообщения “Ъ” также не ответила.

Как сообщала БРПИ в мае 2021 года, мощность фабрики достигает 16,5 тыс. тонн в год, а ассортимент насчитывает около 200 сортов. «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting оценивали весь объем рынка мороженого в 2021 году в 527 тыс. тонн, из которых более 60% приходится на десять крупнейших игроков. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что продукция Baskin Robbins в основном была представлена в своих кафе, потому занимала ограниченную долю рынка, и прежде всего в премиальном сегменте. В «Перекрестке» мороженое Baskin Robbins стоит от 549,99 руб. за 500 мл. Выручка БРПИ в 2021 году росла на 33%, до 1,43 млрд руб., чистая прибыль была 105 млн руб.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что Baskin Robbins еще долго оставалась в России, учитывая обстановку, что может объясняться тесными связями с БРПИ, которая почти 30 лет платила роялти американской компании. По ее словам, БРПИ может сохранить партнерскую сеть кафе и после смены вывески на BRandICE, особенно если снизит цены на продукцию для партнеров за счет экономии на роялти. На рынке кафе-мороженого всего несколько игроков и у БРПИ были свои преимущества, в том числе собственное производство, добавляет эксперт.

Как отмечает Алексей Груздев, если БРПИ сохранит узнаваемость и элементы фирменного стиля Baskin Robbins в оформлении смена названия вряд ли негативно скажется на продажах. Но у Baskin Robbins, скорее всего, запатентована и рецептура, значит, придется разрабатывать новые линейки, добавляет он. По словам эксперта, в этом году потребление мороженого в России может сократиться в пределах 2–3% год к году, а падение покупательной способности и сложности с экспортом продукции будут играть свою роль уже в будущем сезоне.

Анатолий Костырев