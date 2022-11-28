Мэр Махачкалы ушел «мужественно и красиво»

Мэр Махачкалы Салман Дадаев в понедельник покинул свой пост в связи с переходом на работу в одну из префектур Москвы. В тот же день депутаты городского собрания, хотя и после настойчивых уговоров, все-таки удовлетворили его просьбу об отставке, а власти Дагестана поблагодарили градоначальника за «очень мужественное и очень красивое решение». Исполнять обязанности главы республиканской столицы с 29 ноября будет Ризван Газимагомедов, неделю назад оставивший пост вице-премьера в дагестанском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салман Дадаев

Фото: Управа Басманного района Салман Дадаев

Фото: Управа Басманного района

Отставку Салмана Дадаева, возглавившего Махачкалу в январе 2019 года, неофициальные источники предрекали уже давно. Эти слухи усилились после того, как 21 ноября стало известно об уходе из правительства Дагестана «по собственному желанию» вице-премьера Ризвана Газимагомедова — именно его называли возможным сменщиком господина Дадаева на посту мэра. Анонимные источники местных Telegram-каналов утверждали, что фигура господина Газимагомедова была выбрана как компромиссная для трех дагестанских политических тяжеловесов — бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова (отбывает пожизненное заключение за подготовку теракта), госсекретаря Магомед-Султана Магомедова и бизнесмена Сулеймана Керимова. Однако никаких официальных подтверждений у этой версии не было.

Зато очевидным было долгое и явное противостояние мэра с главой республики Сергеем Меликовым. Салман Дадаев заметно чаще любого местного чиновника становился объектом публичной критики со стороны руководителя Дагестана.

Его гневные тирады в адрес градоначальника, произносимые на совещаниях в махачкалинском Белом доме, регулярно тиражировались всеми подконтрольными местным властям изданиями и Telegram-каналами. В то же время сам мэр не менее регулярно докладывал о масштабной работе по реконструкции городского хозяйства и работе в судах, благодаря которой город смог вернуть десятки земельных участков, незаконно приватизированных при прежних градоначальниках.

Тем не менее, по данным хорошо информированного источника “Ъ” в мэрии, жалобы на ее руководителя отправлялись в администрацию президента РФ «чуть не каждый день». В конце концов, утверждает собеседник, на Старой площади просто порекомендовали Салману Дадаеву сменить место работы, чтобы оказаться с господином Меликовым «не в одном регионе».

В минувшую пятницу было объявлено, что Сергей Меликов присвоил мэру Махачкалы звание «Заслуженный юрист Дагестана» — «за заслуги в укреплении правовых основ местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу». Это стало еще одним косвенным подтверждением окончательного решения кадрового вопроса. Наконец, в субботу мэрия рассказала о встрече господина Дадаева с городскими активистами, которая тоже носила явно выраженный прощальный характер.

Несмотря на это, в повестке дня созванной в понедельник сессии горсобрания вопрос об отставке мэра не значился и лишь угадывался в пункте «Разное» — явным намеком на это стало присутствие в зале премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Взяв слово, Салман Дадаев даже не старался скрыть, что решение об отставке было принято не им лично.

«Ни для кого не секрет: у нас разные взгляды с руководством республики на развитие города,— сказал он.— И в данной ситуации горожане страдать не должны». Мэр не раз повторил эту формулировку — что горожане «не должны стать заложниками» в конфликте руководителей, и ясно дал понять, что именно из-за этого конфликта город не получал от республики ту помощь, на которую имел основания претендовать.

«Взвешенное решение» об отставке было принято, чтобы «развиваться этому городу дальше» и «чтобы перезагрузить те отношения, которые есть», продолжил господин Дадаев. «Этому городу нужна новая кровь, новый драйв, и нужно по-новому подходить к решению застарелых проблем. И чтобы наши разные видения не служили для этого тормозом, я предлагаю рассмотреть вопрос о сложении моих полномочий»,— обратился он к депутатам, добавив, что уже принято решение о его переходе «на другую работу».

Премьер Абдулмуслимов назвал это «очень мужественным и очень красивым решением». Однако проголосовать за отставку мэра горсобранию удалось лишь со второго захода. Вопрос не был предусмотрен повесткой, и голосование хотели было перенести на другую, внеочередную сессию. Но после настойчивых уговоров со стороны президиума и лично Салмана Дадаева депутаты с явной неохотой подняли руки за его отставку.

В своем Telegram-канале после отчетных постов с сессии градоначальник поставил точку коротким сообщением: «Все! Дальше сами!»

По информации источника “Ъ” в мэрии, он вернется на работу в одну из префектур Москвы (до переезда в Махачкалу господин Дадаев возглавлял управу Басманного района столицы). «Возвращаюсь в родную гавань, туда же, где меня всему этому научили, то, что я здесь реализовывал, в Москву — в команду Сергея Семеновича»,— подтвердил ТАСС сам Салман Дадаев.

Как выяснилось уже после завершения сессии, еще 22 ноября, то есть на следующий день после ухода Ризвана Газимагомедова из правительства, он был утвержден в должности вице-мэра Махачкалы. Во вторник он приступит к исполнению обязанностей руководителя дагестанской столицы.

Юлия Рыбина, Махачкала