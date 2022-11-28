Бюджету не хватает нефти

В начале новой недели котировки российской нефти Urals впервые за два года опускались ниже $60 за баррель. Стоимость Brent снижалась до минимума с начала года, $81,5 за баррель. На фоне карантинных ограничений в Китае, а также неоправдавшихся опасений относительно введения потолка цен на российскую нефть инвесторы активно сбрасывают накопленные излишки сырья. Падение цен негативно для российского бюджета, но пока выпадающие доходы компенсируются поступлениями из ФНБ и размещениями ОФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Последняя неделя ноября началась с обвала на европейском рынке энергоносителей. По данным Investing.com, 28 ноября стоимость ближайшего контракта на Brent опускалась до отметки $81,5 за баррель, минимального значения с 11 января текущего года. Одновременно котировки российской Urals, по данным Profinance, снижались до $58,4 за баррель, минимума с 4 февраля 2021 года. За две недели цены на европейские сорта нефти упали в целом на 17–20%. Во второй половине дня котировки отыграли часть утраченных позиций и закрепились возле $83,4 за баррель Brent и $60,3 за баррель Urals.

Давление на нефтяные котировки оказывает сложная эпидемиологическая ситуация в Китае.

В минувшую субботу было выявлено почти 40 тыс. новых случаев заражения COVID-19 — абсолютный дневной рекорд для страны. В результате ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, что негативно влияет на экономику страны. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, третья волна коронавируса может привести к снижению спроса на нефть в Китае в четвертом квартале на 0,7 млн б/с, до 15,1 млн б/с.

К тому же на товарном рынке уменьшились опасения недостатка предложения топлива в связи с отсутствием договоренности по поставкам российской нефти. Страны G7 рассматривали введение потолка цен в размере $65–70 за баррель, но не смогли согласовать его.

Более того, ЕС смягчил меры против танкеров, перевозящих нефть дороже потолка,— карантинный период 90 дней вместо запрета на поставки в ЕС. В дополнение к этому Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы. Теперь американская Chevron получила возможность увеличить добычу в стране до 44 тыс. баррелей в сутки.

Участники рынка отмечают расширение спреда между котировками Brent и Urals до максимальных значений в 28–30%.

«Увеличение скидки, скорее всего, обусловлено приближением эмбарго и растущей неопределенности относительно того, как работать в новых условиях»,— полагает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В то же время у сахалинской нефти Sokol спред составляет только $14. «OFAC исключила нефть с проекта "Сахалин-2" из потолка цен на нефть из РФ для поставок в Японию до 30 сентября 2023 года»,— поясняют аналитики SberCIB Investment Research.

Произошедшее падение цен на нефть негативно скажется на российском бюджете. Из-за слабого влияния на валютный рынок рублевая стоимость российской нефти приблизилась к двухлетнему минимуму — до отметки 3,77 тыс. руб. В итоге средняя стоимость российской нефти с начала года составила 5,5 тыс. руб. за баррель, что лишь на 10% выше среднего значения за прошлый год. С учетом возросших расходов бюджет будет исполнен с заметным дефицитом.

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, по итогам года дефицит составит 1,7–2 трлн руб.

«Для его финансирования Минфин уже направил 1 трлн руб. из ФНБ, а за счет размещения ОФЗ с начала года привлек 1,56 трлн руб.»,— отмечает господин Васильев.

Больший риск текущие цены несут бюджету будущего года, который сверстан исходя из средней цены 4,8 тыс. руб. Столь высокая величина, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, связана с тем, что в расчеты включены ограничительные риски, в частности ожидается снижение объема добычи на 7–8%. В итоге доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов бюджета снизится с 42% до 34%. «Заместить экспорт нефти в ЕС и в другие страны будет сложнее на фоне карантинных ограничений в Китае»,— отмечает господин Евстифеев. Впрочем, даже при негативном развитии ситуации он не ждет заметного превышения дефицита бюджета над 2% от ВВП.

Виталий Гайдаев