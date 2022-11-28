Секреты наши тяжкие

В 2022 году сложно представить тему, более обсуждаемую, чем развилки импортозамещения,— о них говорят почти на каждом форуме и совещании. Общая рамка ясна: под беспрецедентными санкциями и в условиях проблем с импортными поставками власти хотят достичь технологического суверенитета, желательно за счет прорывных технологий и без слепого копирования иностранных образцов. Чиновники говорят, что готовы оказывать столь же беспрецедентную поддержку подобным проектам (см. “Ъ” от 18 октября). Впрочем, на рынке стоимость импортозамещения оценивают еще выше — из-за сбоев и удорожания поставок и дефицита квалифицированных кадров (см. “Ъ” от 16 ноября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иллюстрацией того, какие барьеры на практике встают перед производителями, может служить размещенный на днях на regulation.gov.ru проект постановления Минпромторга, посвященный «переносу вправо», как теперь говорят, в неясное будущее, запуска одного импортозамещающего производства. Московский эндокринный завод (МЭЗ) планировал запустить в Брянской области выпуск специфичных фармсубстанций, а в Москве — производить из них лекарства. Всего — ?993 рабочих места и 23 тонны активных субстанций ежегодно. Оба проекта реализуются с 2019 года за счет фармацевтической госпрограммы и финансируются из бюджета.

Однако выяснилось, что в 2022 году проекты де-факто были поставлены на паузу. Пояснительная записка внятно описывает причины: увеличились сроки проектирования импортного оборудования, аналогов которого в РФ нет, из-за чего поехали сроки получения заключений на ввод объектов в эксплуатацию, за время согласований выросла стоимость реализации проекта из-за удорожания стройматериалов — и выделенных из бюджета средств не хватило, чтобы найти подрядчика для строительства отдельных объектов. В результате выделенные на этот проект в 2022 году госсредства под конец года Минпромторг предлагает перераспределить на другие цели — например, на строительство дорог, которое идет с опережением, или поддержку банковских гарантийных продуктов. В последующие же три года по задумке ведомства МЭЗ получит положенные ему деньги — в частности, заводу согласовали увеличение смет. Однако исключать, что проекту потребуется новый пересмотр стоимости, не стоит.

Перечисленные проблемы фармпроизводства неуникальны и де-факто формируют «клиентский путь» для многих инвестпроектов. Исключительность МЭЗ в том, что речь идет о производстве наркотических и психотропных веществ — и, очевидно, пристальном внимании к нему силовиков. Впрочем, и без этого теперь никуда: приоритеты импортозамещения часто совпадают с перечнями продукции двойного назначения или ограниченного доступа — будь то фармацевтика, радиоэлектроника, связь, двигателестроение и даже IT-системы.