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Коммерсантъ FM
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«Дружба» с перебоями

Поставки российской нефти через Украину вновь прерывались

Украина второй раз за месяц остановила прокачку российской нефти по своему участку трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии. Остановка была вызвана проблемами с электроснабжением вследствие российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, позднее в течение дня прокачка была возобновлена. Пока что перебои в снабжении нефтью не создают проблем для Венгрии, чьи НПЗ сейчас находятся на плановом ремонте. Эксперты отмечают, что при более длительных перебоях у Будапешта есть вариант получить российское сырье морем через Хорватию.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Укртранснафта» днем 23 ноября вновь остановила прокачку по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой нефть из России идет в Чехию, Словакию и Венгрию. Причиной, по заявлению компании, являются проблемы с энергоснабжением двух нефтеперекачивающих станций — в Бродах и Новограде-Волынском.

От поставок оказалась отрезана Венгрия, в Чехию и Словакию прокачка нефти продолжается. Однако уже к 20:00 мск прокачка в Венгрию была возобновлена, что “Ъ” подтвердили в «Транснефти».

В среду российская военная авиация нанесла серию ракетных ударов по генерирующим объектам на территории Украины, а также ряду ключевых систем передачи электроэнергии. В результате, по заявлению украинского Минэнерго, большая часть потребителей страны осталась без энергии. По данным «Энергоатома», оператора украинских АЭС, все три работающие в стране атомные станции — Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская (в Николаевской области) — были вынуждены автоматически отключить энергоблоки из-за невозможности выдачи энергии в сеть вследствие разбалансировки энергосистемы.

Аварийные отключения затронули и Молдавию, которая сейчас снабжается электроэнергией из Румынии, но имеет сетевые соединения с украинской энергосистемой.

Последний раз поставки по украинской части «Дружбы» останавливались 15 ноября, также из-за проблем с энергоснабжением, и возобновились на следующий день. В начале недели стало известно, что Украина потребовала от России повышения тарифа на прокачку нефти на 18%, до €13,6 за тонну, с 2023 года, аргументируя это необходимостью ремонта инфраструктуры «Дружбы», пострадавшей в ходе спецоперации.

Польша рассчитывает получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году

На фоне отказа Европы от импорта российской нефти сохранение прокачки по «Дружбе» важнее всего для Венгрии. В прошлом году страна получила из России по этому маршруту 3,4 млн тонн нефти из 12 млн тонн общей прокачки по южной ветке (еще 5,2 млн тонн пошло в Словакию и 3,4 млн тонн — в Чехию). И хотя страна договорилась с остальными странами Евросоюза о возможности продолжить импорт российской нефти морем в случае полной остановки прокачки по «Дружбе», альтернативные маршруты дороже и не смогут полностью покрыть потребности страны. Так, например, вариант поставок по адриатическому нефтепроводу через хорватский порт Омишаль, оператором которого является местная компания Janaf, требует расширения северной ветки этого маршрута.

В текущий момент, уточняет советник главы «Транснефти» Игорь Демин, у Венгрии нет острой потребности в российской нефти, так как нефтеперерабатывающие заводы в стране остановлены на плановый ремонт. По его словам, Венгрия не принимает сырье уже трое суток, и по плану НПЗ будут ремонтировать еще неделю. В Словакии и Чехии, отмечает он, на случай остановки накоплены достаточные запасы сырья.

В дальнейшем, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ имени Губкина Вячеслав Мищенко, Венгрия сможет получать нефть через Омишаль и далее по трубопроводной системе Хорватии.

Он напоминает, что ЕС сделал исключения для стран, не имеющих выхода к морю, разрешив им импортировать российскую нефть, если поставки трубопроводным транспортом прерываются по независящим от ЕС причинам. Это исключение 23 ноября поддержал Минфин США. Такие поставки также не подпадают под требование о потолке цен на нефть из РФ.

Ольга Мордюшенко

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