Разошлись по палатам

Через неделю с небольшим после промежуточных выборов стало понятно, что в ближайшие два года Конгресс США будет расколотым. В Палате представителей большинство впервые с 2018 года получат республиканцы, а контроль над Сенатом сохранят демократы. И хотя победа консерваторов в нижней палате получилась не столь убедительной, как от них ожидали, полученного перевеса хватит, чтобы ставить палки в колеса администрации США и пытаться диктовать ей свою повестку. Президент Джо Байден, впрочем, намерен сотрудничать с оппонентами и даже поздравил их с победой. Как минимум в вопросе Украины серьезных изменений не намечается. По словам предполагаемого главы комитета по иностранным делам Майкла Маккола, республиканцы не планируют прекращать помощь Киеву и лишь намерены более строго ее контролировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: Michael A. McCoy, Reuters Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: Michael A. McCoy, Reuters

Промежуточные выборы в Конгресс США получились столь конкурентными, что интрига сохранялась вплоть до 17 ноября. С одной стороны, после первых результатов голосования 8 ноября мало кто сомневался, что республиканцам отойдет контроль над Палатой представителей. С другой — их выступление было столь неубедительным, что в какой-то момент американские СМИ начали анализировать расклады, при которых демократы смогут отстоять большинство и в нижней палате. Но в ночь на 17 ноября республиканцы получили все-таки заветный 218-й мандат. Неподсчитанными по-прежнему остаются результаты шести гонок, но повлиять они могут лишь на то, каким будет преимущество республиканцев — минимальным или просто небольшим.

В условиях, когда Сенат остался за демократами, а также на фоне неоправдавшихся ожиданий победа республиканцев в Палате представителей совсем не выглядит триумфальной.

Впрочем, это в любом случае дает им определенную власть. Еще до выборов многие представители Республиканской партии грозились в случае победы инициировать расследования в отношении администрации Джо Байдена и лично президента. Они собирались выяснять обстоятельства хаотичного вывода войск из Афганистана, проверять деятельность министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса (ответственного, по их мнению, за миграционный кризис на южной границе), взяться за поиск истоков пандемии COVID-19, расследовать обыски ФБР в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго, бизнес-связи сына президента Байдена Хантера и многое другое.

Наверняка какие-то расследования действительно будут запущены. Во всяком случае, как подтвердил Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей, который в январе 2023 года должен сменить Нэнси Пелоси на посту спикера, республиканцы решительно настроены выяснить происхождение коронавируса, обстоятельства афганской истории и кризиса на южной границе. Его коллега от штата Кентукки Джеймс Комер также заверил, что грядет и «расследование в отношении президента Байдена».

Впрочем, последнее сделать будет нелегко. Многие из кандидатов, поддержанных Дональдом Трампом и готовых отомстить за своего патрона, в Конгресс не прошли. Некоторым, правда, все же улыбнулась удача, в частности это Марджори Тейлор Грин, которая вносила предложение об импичменте главы Белого дома даже при наличии большинства в обеих палатах у демократов. Однако будущий спикер Кевин Маккарти, который хочет казаться жестким консерватором, все же человек разумный и прагматичный. Активно поддерживать инициативу, обреченную на провал, он не будет.

Перспектив вынесения импичмента президенту сейчас нет. В случае запуска процедуры республиканцы потратят много сил и времени, а потом, как это было и с Дональдом Трампом, президента оправдает Сенат.

Это, в общем-то, и в случае получения большинства Республиканской партией в верхней палате было бы бесперспективным делом, поскольку для импичмента необходимы две трети голосов сенаторов. Так что запуск импичмента перед важнейшей президентской кампанией-2024 ударит и по республиканцам, показав избирателям, что те думают не о стране, а о мести политическому противнику.

Джо Байден, кстати, сразу после выборов занял примирительную позицию. Порадовавшись, что демократы избежали сокрушительного поражения, президент тут же начал предлагать республиканцам сотрудничество. А после формального получения консерваторами 218 мандатов поздравил оппонентов с победой. «Американский народ хочет, чтобы мы сделали что-то для него. Я буду работать с любым республиканцем или демократом, кто захочет работать со мной, чтобы добиться для них (американцев.— “Ъ”) результата»,— заявил господин Байден.

Не будет, видимо, и никакого пересмотра помощи Украине.

До выборов часть республиканцев, включая ту же Марджори Тейлор Грин, которая и сейчас эту идею не забросила, активно продвигали тезис, что вместо траты миллиардов долларов на поддержку Киева лучше пустить эти деньги на нужды простых американцев. Примерно у трети электората такая риторика находила отклик, однако сейчас сценарий прекращения финансирования Украины до завершения боевых действий вряд ли возможен.

По словам Майкла Маккола, который, вероятно, станет новым главой комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканцы не планируют прекращать поддержку Киева. «Думаю, что "Америка прежде всего" (лозунг.— “Ъ”) — это помощь НАТО и нашим союзникам. "Америка прежде всего" — это и необходимость помочь Украине, чтобы мы не оказались там в конечном итоге. То, что мы пытаемся сделать на Украине,— это избежать глобального конфликта»,— заявил господин Маккол, напомнив и про двухпартийный консенсус по российско-украинскому противостоянию. Он, правда, добавил, что республиканцы хотят большего «надзора и подотчетности» в деле оказания американской помощи Украине, но при этом выступают за поставки Киеву новых вооружений, включая артиллерию большей дальности.

Майкл Маккол также заявил о желании республиканцев выстроить более жесткую линию в отношениях США с Китаем, который он назвал «конкурентом номер один и, вероятно, самой большой угрозой национальной безопасности». Кроме того, ожидаются и попытки помешать администрации Байдена восстановить иранскую ядерную сделку, которую, собственно, и развалила республиканская администрация Дональда Трампа.

В целом Белому дому в ближайшие два года, конечно, не удастся совсем избежать проблем во взаимодействии с Конгрессом.

Почти наверняка США, например, в следующем году будет ждать очередной шатдаун, когда республиканцы откажутся согласовывать разработанный администрацией федеральный бюджет и потребуют решить проблему госдолга

Однако нынешний расклад, когда ни у одной из партий нет всей полноты власти и тем более подавляющего преимущества, будет вынуждать соперников договариваться и уж как минимум не делать необдуманных шагов. Ведь как-никак впереди президентские выборы, и шансы на победу у соперников пока равны.

Алексей Забродин