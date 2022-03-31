В Израиле обострились ножи и стволы

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Израиль столкнулся с новой, давно не виданной волной террора. В течение только одной недели в результате трех терактов погибли 11 человек. Ответственность за два из трех нападений взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В регионе опасаются эскалации палестино-израильского конфликта, а также волнений в арабском секторе Израиля, как это было год назад. Резкое ухудшение в сфере безопасности происходит в весьма чувствительный период — накануне священного для мусульман месяца Рамадан, еврейского праздника Песах и христианской Пасхи, а также на фоне первого арабо-израильского саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате серии терактов за одну только неделю в Израиле погибли 11 человек

Фото: Ronen Zvulun, Reuters В результате серии терактов за одну только неделю в Израиле погибли 11 человек

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«В эти дни мы противостоим новой волне террора. То, что мы видели менее года назад во время операции "Страж стен" — террор и насилие извне и внутри Израиля,— было первой ласточкой. Это серьезный вызов для нашей армии, службы безопасности "Шабак" и полиции Израиля. Сложная задача, требующая от системы безопасности творческого подхода и адаптации к новой угрозе»,— заявил в среду премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в видеообращении к гражданам страны.

Его слова прозвучали после третьего за неделю теракта. Во вторник в Бней-Браке (город, примыкающий к Тель-Авиву с востока) вооруженный винтовкой М-16 террорист открыл стрельбу по прохожим. В результате погибли пять человек, в том числи полицейский, нейтрализовавший убийцу, и двое граждан Украины, которые уже несколько лет работали в Израиле. Стрелявшим оказался 26-летний палестинец из деревни на Западном берегу реки Иордан, нелегально работавший на стройке в Бней-Браке. Ранее он отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и принадлежность к террористической организации; был освобожден в 2015 году. Ответственность за теракт в Бней-Браке ни одна из группировок пока не взяла, в отличие от двух предыдущих атак.

22 марта в результате нападения вооруженного ножом террориста в городе Беэр-Шева на юге Израиля были убиты четыре человека. Это стало самым крупным нападением на израильских мирных граждан за шесть лет. Выяснилось, что виновник — житель бедуинского поселка Хура в Негеве — отсидел четыре года в тюрьме за намерение присоединиться к ИГ в Сирии. Он был освобожден в 2019 году.

27 марта в Хадере (город между Тель-Авивом и Хайфой) два террориста открыли огонь на остановке автобуса. В результате были убиты двое бойцов пограничной полиции. Еще 12 человек были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористами оказались двоюродные братья из расположенного на территории Израиля арабского города Умм-аль-Фахм. Один из братьев был арестован турецкой полицией в 2016 году после попытки присоединиться к ИГ в Сирии. Позже он был задержан израильскими силами безопасности и отсидел полтора года в тюрьме за членство в террористической группировке. Второй брат отсидел срок за незаконное хранение оружия. Оба брата, как и беэр-шевский террорист,— граждане Израиля арабского происхождения.

После терактов бойцы пограничной полиции совместно с сотрудниками «Шабак» задержали около двух десятков человек по подозрению в причастности к ИГ.

Израильская газета Jerusalem Post напоминает, что в период расцвета ИГ (2014–2017 годы) зафиксированы случаи, когда граждане Израиля арабского происхождения были завербованы «Исламским государством» или выражали свои симпатии этой группировке, но это не было массовым явлением, как в арабских странах или Европе. Всего было установлено около 60 граждан Израиля, отправившихся воевать в Сирию. Что касается терактов ИГ на территории Израиля, то до этого месяца был известен единичный случай, когда группировка взяла на себя ответственность,— в июне 2017 года, когда в Иерусалиме была убита офицер пограничной полиции. Правда, тогда заявление ИГ о причастности к теракту оспорили палестинские группировки.

На этом фоне израильские СМИ задаются вопросом, с чем связана последняя волна террористической активности и действительно ли ИГ имеет к ней отношение. «Сомнительно, что ИГ поднимает знамя в Израиле, эта группировка не была популярна ни здесь, ни на палестинских территориях и в свои лучшие годы — тут слишком много других террористических группировок, которые выступают против Израиля. Увлечение ИГ — это всего лишь новый виток радикализации для тех, кто уже был готов к террористической деятельности»,— сказала “Ъ” научный сотрудник междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова. Она обратила внимание, что Умм-аль-Фахм, откуда вышли хадерские террористы,— это вотчина запрещенного в Израиле Северного крыла «Исламского движения».

По мнению госпожи Светловой, ИГ может быть вывеской для сил, которые хотят расшатать ситуацию в Израиле. «Вопрос, кто за этим стоит? Палестинский "Хамас", ливанская "Хезболла", Иран или все вместе? Тем более проблемы, которые были год назад, никуда не делись»,— отметила эксперт.

Напомним, что в прошлом апреле с началом Рамадана обострилась ситуация в Иерусалиме. Израильская полиция по соображениям безопасности запретила мусульманам собираться на ступеньках у Дамасских ворот Старого города — в традиционном месте, где в Рамадан проводили время арабские жители Иерусалима после вечерних молитв. Это вызвало протест среди мусульманской молодежи, что вылилось в массовые беспорядки. Ситуацию подогрело решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Беспорядки провоцировало в том числе и контролирующее сектор Газа движение «Хамас», которое потребовало от Израиля вывести силы безопасности с Храмовой горы и из района Шейх-Джаррах. По истечении срока ультиматума «Хамас» вместе с еще одной группировкой — «Исламский джихад» — нанес ракетный удар по израильской территории, назвав свою военную операцию «Меч Аль-Кудса» («Иерусалимский меч»). В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа под названием «Страж стен». За 11 дней противостояния по Израилю было выпущено более 4,3 тыс. ракет. В Израиле погибли 12 человек, включая двоих несовершеннолетних, более 300 были ранены. В секторе Газа погибли 243 человека. Одновременно начались столкновения между представителями арабской и еврейских общин внутри Израиля.

В Израиле обращают внимание, что 2 апреля вновь начинается Рамадан, а 15 апреля еврейский праздник Песах, вслед за которым идут православная и католическая Пасхи. В такие дни всегда усиливают меры безопасности. Израильские власти стояли перед дилеммой, как это сделать, чтобы вновь не привести к эскалации конфликта. И без того в последние недели участились столкновения между израильскими военными и палестинцами на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, десятки палестинцев пострадали, есть погибшие. Ситуация оказалась настолько серьезной, что король Иордании Абдалла II посетил в понедельник Рамаллу, где встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Одной из тем стало снижению насилия на палестинских территориях на время Рамадана. По возвращению в Амман король принял министра обороны Израиля Бени Ганца, а в среду встретился с израильским президентом Ицхаком Герцогом. Иорданский монарх подчеркнул, что для «поддержания всеобщего спокойствия необходимо уважать право мусульман совершать свои религиозные обряды в благословенной иерусалимской мечети Аль-Акса в период мусульманского поста в месяц Рамадан». Абдалла II призвал «к устранению любых препятствий, мешающих совершению молитвы, и предотвращению провокаций, ведущих к эскалации насилия». В то же время король Иордании осудил теракты в Израиле. «Конфликт продолжается уже давно, и насилие продолжает оставаться благодатной почвой для экстремизма. Я осуждаю от имени Иордании насилие во всех его формах»,— сказал он на встрече с президентом Герцогом.

Осудил теракты в Израиле и президент Палестины Махмуд Аббас. Он подчеркнул, что убийства палестинских и израильских гражданских лиц ведут лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. По его словам, все стремятся к стабильности, особенно с приближением месяца Рамадан, а также христианских и еврейских праздников. Махмуд Аббас также предупредил, что теракт в Бней-Браке не должен стать предлогом «для совершения нападений и ответных действий против палестинского народа со стороны поселенцев и других лиц».

Обращает на себя внимание, что теракты предшествовали Дню земли, который ежегодно отмечается палестинцами и израильскими арабами с 1976 года. В этот день была разогнана демонстрация арабов—граждан Израиля, протестовавших против экспроприации принадлежащих им земель, несколько человек были убиты. Зачастую демонстрации в этот день приводят к столкновениям палестинцев с израильскими силами безопасности. Еще одно временное совпадение с терактами — первый саммит глав МИДов государств, подписавших «Соглашения Авраама» — документа об установлении мира между Израилем и арабскими странами (см. “Ъ” от 28 марта). Саммит состоялся в начале недели в израильской пустыне Негев. На нем присутствовали главы внешнеполитических ведомств Израиля, США, ОАЭ, Египта, Марокко и Бахрейна. По итогам встречи глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что «Негевский саммит» станет регулярным ежегодным форумом, к участию в котором приглашается и палестинская сторона. Однако палестинцы крайне негативно относятся к «Соглашениям Авраама», считая, что они игнорируют вопрос палестино-израильского урегулирования. Движения «Хамас» и «Исламский джихад» назвали встречу в Негеве «Саммитом унижения», отметив, что стрельба в Хадере — это «естественный ответ» на это.

«Цель террористов — запугать нас. Чтобы мы боялись встречаться и строить отношения и договоренности между нами. Им это не удастся, мы не позволим им. Мы не собираемся позволять им диктовать нашу жизнь или определять нашу политику»,— в свою очередь заявил Яир Лапид в ходе саммита.

Марианна Беленькая