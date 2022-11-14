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Коммерсантъ FM
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Приложение, от которого нельзя отказаться

Спрос на услуги по установке заблокированных сервисов растет

На «Авито» растет число объявлений от частных лиц и компаний о предоставлении услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store, с помощью специальной программы и доступа в iTunes. Подобная схема грозит передачей всех данных с устройства злоумышленникам, предупреждают эксперты. Подобные услуги для Android начали продвигать и крупные ритейлеры электроники, однако по другой схеме: они устанавливают клиенту NashStore и RuStore и скачивают приложения банков оттуда.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на «Авито» десятки объявлений от частных лиц и от компаний о предоставлении услуги переноса или установки на смартфоны приложений, удаленных из официального маркетплейса App Store: «Сбербанк онлайн», Альфа-банк, ВТБ и др. Всего по запросу на «установка банковских приложений» по всей России сайт выдает около 5 тыс. объявлений. В «Авито» уточнили, что предложения «появились в ответ на желание людей пользоваться привычными мобильными приложениями в тот момент, когда они стали недоступны». По их данным, всего на площадке около 1,5–2,5 тыс. таких объявлений.

После начала военных действий на Украине и ввода санкций против российских банков американские Apple и Google удалили из своих магазинов приложений App Store и Google Play приложения «Сбербанк онлайн», ВТБ, Альфа-банка и др.

Георгий Тарасов, один из пользователей «Авито», предоставляющий услугу по установке удаленных из App Store приложений, рассказал “Ъ”, что начал заниматься этим, воспользовавшись услугой у другого специалиста. По его словам, сервис в среднем стоит 500 руб. Другой пользователь на «Авито», занимающийся установкой удаленных приложений на iPhone, рассказал, что необходимо иметь на ноутбуке или ПК приложение для удаленного доступа AnyDesk и Apple iMazing для установки приложений на телефон.

Господин Тарасов уточнил “Ъ”, что процедура выглядит так: к программе передачи файлов для устройств Apple — iMazing подключается устройство клиента и на гаджет устанавливается профиль оригинального приложения. Если у клиента раньше было установлено это приложение и оно есть в библиотеке iTunes, дополнительных манипуляций не требуется. Если не установлено, специалист заходит в свою учетную запись iTunes и оттуда переносит приложение на устройство клиента. В то же время услуги установки сервисов банков на Android также есть на «Авито», но они пользуются значительно меньшим спросом, говорят собеседники “Ъ”, поскольку это менее закрытая система: для установки приложения достаточно скачать APK-файл с сайта банка.

“Ъ” проанализировал рост интереса к способам установки удаленных из App Store банковских приложений посредством сервиса «Подбор слов Яндекса». Так, число запросов «Сбербанк на iPhone» в «Яндексе», не превышавшее 37 тыс. в месяц в течение 2021 года, в марте 2022 года достигло 50 тыс., в апреле — 216 тыс., а на пике в сентябре — 654 тыс. Аналогичный запрос, но про ВТБ, вырос с 2 тыс. в феврале 2022 года до 122 тыс. к марту. Рост количества запросов iMazing в «Яндексе» коррелирует с увеличением «банковских» запросов, в ноябре приложение искали 171 тыс. раз (с ноября 2020 года по март 2022 года — не больше 5 тыс. в месяц).

Эксперты призывают относиться к таким услугам осторожно. Описанная процедура от частных лиц относительно безопасна, но, если сервис просит клиента предоставить Apple ID с паролем, может возникнуть угроза предоставления злоумышленникам доступа к списку контактов в электронной почте, паролям, контактам в телефонном справочнике, платежной и другой ценной информации, предупреждает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Игорь Головин: «К тому же потеря Apple ID может обернуться неприятностями: восстановить доступ к учетной записи может быть крайне сложно».

Между тем сервис по установке удаленных приложений появился и в крупных официальных магазинах, например в «М.Видео-Эльдорадо». Там говорят, что спрос на услуги по установке ПО на смартфоны резко вырос во втором квартале на фоне ограничений в работе ряда приложений.

«Сейчас в топ-3 популярных услуг входит также перенос данных со старых устройств, который в третьем квартале вырос на 35%, установка приложений, в том числе банкинга, спрос на который увеличился на 55% квартал к кварталу, а также настройка Apple Watch — рост интереса вдвое»,— уточняют в сети. Ритейлер оказывает услуги установки приложений на iOS и Android, не раскрывая схему.

В «Ситилинк» услуга установки удаленных приложений появилась недавно, но касается только Android. «Мы устанавливаем клиенту российские магазины приложений NashStore и RuStore и оттуда скачиваем приложения банков»,— пояснили там. Есть также услуга установки отдельного приложения, стоимость различается в зависимости от города, в Москве она составляет 260 руб.

В re:Store сообщили, что устанавливают удаленные из App Store приложения бесплатно для всех клиентов. Но менеджер сети в ГУМе уточнил, что речь идет только о приложениях, которые были скачаны на предыдущий iPhone клиента. В других случаях менеджер предложил самостоятельно установить альтернативные приложения от Сбербанка и ВТБ. Приложение Альфа-банка, по его словам, установить не получится.

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко

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