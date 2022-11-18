Депутаты взялись за трансгендеров

Госдума расширит перечень запрещенной информации, включив в него материалы, пропагандирующие смену пола. Соответствующую поправку готовит единоросс Александр Хинштейн ко второму чтению законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Вводить за повторное нарушение такого запрета уголовную ответственность, как ранее предлагали коммунисты, в Думе пока не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн уверен, что призывы к смене пола заслуживают такого же запрета, как и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн уверен, что призывы к смене пола заслуживают такого же запрета, как и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

21 ноября думские комитеты по информационной политике и по законодательству рассмотрят поправки к законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Напомним, в конце октября в первом чтении были приняты проекты о внесении изменений в пять федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предлагают включить в перечень запрещенной информации «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Действующая ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) теперь будет предусматривать наказание за такую пропаганду среди лиц любого возраста. Штраф для граждан по этой статье составит от 50 тыс. до 400 тыс. руб., а для юридических лиц — до 5 млн руб. (максимальное наказание грозит нарушителям при использовании СМИ и интернета). За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей такие отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, согласно редакции первого чтения, гражданам грозит штраф до 200 тыс. руб.

Ко второму чтению законопроектов Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, подготовил поправки «в части запрета пропаганды трансгендерности». Как он пояснил “Ъ”, так как понятия трансгендерности нет в действующем российском законодательстве, скорее всего, будет использована формулировка о смене пола. Соответственно, в КоАП также будет предусмотрено наказание за такую пропаганду, говорит депутат. Кроме того, он внес поправку, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.

В комитет по законодательству поступили также поправки от депутатов Нины Останиной (КПРФ) и Николая Бурляева («Справедливая Россия — За правду»), предусматривающие ввести за повторное нарушение запрета ЛГБТ-пропаганды среди детей до 18 лет наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Но, как пояснила “Ъ” первый заместитель председателя комитета Ирина Панькина («Единая Россия»), эти изменения нельзя вносить ко второму чтению: для них нужен отдельный законопроект, так как речь идет об уголовной ответственности.

В свою очередь, депутат от «Новых людей» Ксения Горячева предложила не распространять действие предлагаемых проектом норм КоАП на произведения искусства. Как отметила госпожа Панькина, эта поправка вряд ли будет поддержана комитетом, поскольку эта сфера и так не подпадает под предлагаемые запреты: в произведениях литературы, искусства и прочих объектах культуры сексуальные отношения в их различных проявлениях являются неотъемлемой частью и не преследуют цели пропагандирования таких отношений.

Наконец, поправка Яны Лантратовой («Справедливая Россия — За правду») о запрете компьютерных игр с пропагандой ЛГБТ является излишней по смыслу, добавила госпожа Панькина, так как запрет подобной пропаганды в том числе в видеоиграх и без того содержится в формулировке внесенной редакции.

Принять все инициативы во втором и третьем чтениях Дума может уже на следующей неделе, сообщил ранее господин Хинштейн.

Мария Макутина