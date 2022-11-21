Инвесторы голосуют за тенге

Активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней. На минувшей неделе объемы торгов этой валютой превысили 4,2 млрд руб., что в разы выше, чем, например, летом. Росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shamil Zhumatov / Reuters Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Объемы торгов с казахстанским тенге на Московской бирже 18 ноября с поставкой завтра составили 1,13 млрд руб., максимум за все время обращения валюты. В сумме за минувшую неделю инвесторы наторговали данной валютой на 4,2 млрд руб., что на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.

Увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Московской биржи, объем торгов с основными валютными парами составил за минувшую неделю 857,2 млрд руб., что более чем на 100 млрд руб. ниже показателя предыдущей недели. В осенние месяцы инвесторы торговали меньше только в первую неделю ноября и сентября, тогда показатели составляли 735 млрд руб. и 782 млрд руб. соответственно.

Текущее общее снижение произошло в основном за счет доллара и юаня, объемы торгов с которыми снизились за минувшую неделю на 10–20%, до 378 млрд руб. и 275 млрд руб. соответственно. В евро обороты выросли на 7%, до 201 млрд руб. Снижается интерес ко многим альтернативным валютам. Если еще три месяца назад сделки с гонконгским долларом совершались на 300–500 млн руб. в день, то в последние дни не дотягивают и до 200 млн руб. в день.

Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты. «Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например, Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций РФ»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов полагает, что рост оборотов в тенге с начала лета связан со спросом со стороны банков, которые закупают валюту в интересах бизнеса.

С выборами в Казахстане аналитики взлет популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, переизбрание президента страны «положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге».

Растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из РФ, в том числе в Казахстан. Но, как считает Валерий Емельянов, физические лица «не очень активно используют биржу для конвертации, тем более экзотических валют». Косвенно о недостаточно высокой роли частных инвесторов при торговле может говорить средний объем сделок с тенге, который в ноябре составил почти 1 млн руб., что почти вдвое выше показателя октября и всего лишь в полтора раза ниже сложившегося для юаня. В остальных экзотических валютах активность граждан выше. Например, в гонконгском долларе и турецкой лире в ноябре средний размер сделки составлял только 120 тыс. руб. и 40 тыс. руб.

Тенденция к увеличению объемов торгов альтернативными валютами, вероятно, продолжится из-за ограничений расчетов, релокации бизнеса и граждан, считает главный аналитик управления активами Private Banking банка «Зенит» Мария Лукина. Наиболее перспективной валютой все еще выглядит юань, но роста объемов торгов на рынке ждут и от других дружественных валют, включая тенге. «Также перспективны индийская рупия, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар, турецкая лира, белорусский рубль, армянский драм»,— уточняет Михаил Васильев. Например, в начале лета объем торгов белорусским рублем с трудом дотягивал до 100 млн руб. в день, а сейчас показатель в 4–6 раз выше.

Виталий Гайдаев