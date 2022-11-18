С удоенной энергией

Никита Гордеев, сын экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, может расширить бизнес по производству молока в Рязанской области. Структуры бизнесмена получили в регионе контроль примерно над 2 тыс. га сельхозземель, что позволит создать фермы на 1 тыс. голов. В молочной отрасли остается хорошая доходность, но риски несут рост себестоимости, нехватка машин и оборудования, а также снижение спроса на часть готовых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Возрождение» и «Бельки» — структуры Никиты Гордеева, сына экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева,— стали владельцами ООО «Доброе поле» и ООО «Починки инвест», следует из ЕГРЮЛ. Обе компании работают в аграрной сфере Рязанской области. «Доброе поле» образовано на базе местного СПСК «Дуброво», «Починки инвест» управляет землями бывшего колхоза «Приокский». По словам источника “Ъ” на рынке, суммарно компании контролируют около 2 тыс. га сельхозземель. Гендиректор «Возрождения» Юрий Мосолов в четверг на вопросы “Ъ” не ответил.

До 2017 года Никита Гордеев владел рязанским холдингом «Ока-агро», основные активы которого, включая 45 тыс. га земель и фермы на 4,5 тыс. голов, тогда были проданы ГК «Эконива» Штефана Дюрра. «Возрождение» с 3 тыс. га земель и фермами на 1 тыс. голов в сделку не вошло. В 2019 году компания Никиты Гордеева также приобрела в регионе хозяйство «Бельки» примерно с 800 га земель.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что на 2 тыс. га можно построить ферму примерно на 1 тыс. голов дойного стада, что потребует около 1 млрд руб. инвестиций. По его словам, в секторе сохраняется хороший потенциал: доходность достаточно высокая, а господдержка продолжается. Заместитель главы Минсельхоза Андрей Разин на днях говорил, что у молочных ферм с более 1 тыс. голов рентабельность превышает 20%.

Кроме того, при условии ослабления рубля есть возможность для развития экспорта молочных продуктов, что также прежде всего требует достаточного предложения сырья, добавляет господин Белов. По его данным, в 2021 году экспорт молочных продуктов вырос на 20%, до $500 млн, год к году, а за январь—сентябрь этого года увеличился примерно на 3% в деньгах, но сократился в объеме.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что ситуация в молочной отрасли остается напряженной в первую очередь из-за роста себестоимости производства. По данным «Союзмолока», операционные затраты в сентябре росли из-за восстановления стоимости белковых кормов, роста расходов на электроэнергию, дизельное топливо. С другой стороны, рост себестоимости сдерживало снижение цен на зерно и комбикорма, а также укрепление рубля. Кроме того, выросла стоимость сырого молока. Как следует из материалов «Союзмолока», в сентябре товарное молоко в среднем подорожало на 23,5% год к году, до 33,4 руб. за 1 кг. Господин Недужко добавляет, что ситуацию осложняют и традиционные для отрасли сложности, например дефицит некоторых сельхозмашин. А источник “Ъ” на рынке указывает на перебои с поставками вакцин для животных и оборудования.

Но пока интерес инвесторов к отрасли сохраняется. К примеру, ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», может приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Подмосковье под строительство молочных ферм у структур Рустема Терегулова. Молочный проект на 4 тыс. га в этом регионе может появиться и у агрохолдинга «Агроинновация» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

По прогнозам «Союзмолока», производство товарного молока на фермах в этом году может вырасти на 3,5%, или около 1 млн тонн. Но, говорит Артем Белов, спрос на некоторые категории готовой молочной продукции снижается, что несет риски для отрасли.

Анатолий Костырев