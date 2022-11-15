Москва и Киев договорились не договариваться

Мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшее время ждать не стоит. Это дали ясно понять обе стороны, ранее осторожно намекавшие на возможность контактов. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назвал условия мира, которые в России сочли категорически неприемлемыми. После заочного обмена мнениями украинская территория подверглась ракетному обстрелу, который, как утверждают в Киеве, превзошел по своим масштабам атаку 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на нефтехранилище в Шахтерске

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Пожар на нефтехранилище в Шахтерске

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Еще в понедельник казалось, что дипломатические усилия по выведению России и Украины на переговоры друг с другом могут принести плоды. Сигналы шли со всех сторон. Москва несколько раз заявила, что готова к переговорам с Киевом «без предусловий». Это говорили заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, давно занимающийся украинским направлением, а также его коллега Сергей Рябков, отвечающий за переговоры с США. Намек был и из Киева. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 12 ноября, выступая на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил: если от его российского коллеги Сергея Лаврова поступит предложение встретиться, то оно будет внимательно рассмотрено украинской стороной.

Еще одним свидетельством, указывающим на ведущуюся в направлении переговоров работу, стали публикации в западных СМИ, из которых следовало, что такую деятельность осуществляет Вашингтон. Об этом, в частности, написало издание Politico. Одним из тех, кто настаивал на необходимости начала дипломатических контактов, издание назвало главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Наконец, 14 ноября в Анкаре состоялась встреча главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Правда, как отметила американская сторона, разговора об урегулировании конфликта вокруг Украины не было.

В любом случае перечисленные сигналы многими наблюдателями трактовались в пользу того, что выход Москвы и Киева на переговоры возможен.

Но уже 15 ноября пошли новости совершенно другого порядка. Так, главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил у себя в Telegram-канале, что поговорил по телефону с Марком Милли. По словам господина Залужного, он заверил собеседника в том, что украинцы «будут бороться, пока хватит сил».

«Наша цель — освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно: Россия должна оставить все захваченные территории»,— отрезал украинский главком.

Жесткая позиция командующего ВСУ была подтверждена и на политическом уровне. Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении к собравшимся на Бали участникам саммита «Группы двадцати» заявил, что не следует требовать от Киева «компромиссов с совестью». И назвал украинскую формулу мира. Она предполагает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и компенсацию за ущерб, который был нанесен боевыми действиями. «После осуществления всех антивоенных мероприятий документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан сторонами»,— заявил Владимир Зеленский.

Украинскую инициативу прокомментировали глава МИД РФ Сергей Лавров, участвовавший в саммите «двадцатки», и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Первый назвал требования украинского лидера «неадекватными». «Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. Россия не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны»,— отметил Сергей Лавров.

Дмитрий Песков сказал, что позиция Киева «свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры».

«Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции»,— добавил пресс-секретарь президента РФ.

Операция и правда продолжается. Вечером украинская сторона сообщила о массированном ракетном ударе по территории страны, который, отмечали комментаторы, превзошел массированную атаку с воздуха, произошедшую 10 октября. «Итоги общие сделаем чуть позже. Но есть работа ПВО, есть сбивания по всей территории Украины. Уже выпущено 80 ракет, и еще летит не менее 20. То есть около 100 ракет уже выпущено по территории Украины»,— заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, 10 октября по Украине были выпущены 84 ракеты.

Новыми ударами были повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. По всей стране начались перебои с электричеством. В Минобороны РФ по состоянию на вечер вторника информацию об этих обстрелах не комментировали.

Украинские власти назвали обстрел свидетельством того, что на самом деле Россия не хочет переговоров.

Владимир Соловьев