Ярославская антимэрская аномалия

Выборы мэра Ростова (Ярославская область) завершились во вторник неожиданной победой оппонента действующего градоначальника. Хотя Андрея Лося, возглавляющего горадминистрацию с 2017 года, по его словам, поддерживали губернатор Михаил Евраев и «Единая Россия» (ЕР), он получил в гордуме всего пять голосов, а за экс-чиновника Сергея Тихомирова проголосовали 14 депутатов. Источник “Ъ” в органах власти региона объяснил этот результат тем, что господин Лось «всех утомил». Это уже второй за последнее время случай отказа депутатов голосовать за действующего мэра в Ярославской области: первый произошел летом в Переславле-Залесском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тихомиров

Фото: VK / Муниципальный Совет ГП Ростов Сергей Тихомиров

Фото: VK / Муниципальный Совет ГП Ростов

Мэр Ростова Андрей Лось 15 ноября не смог переизбраться на второй срок. По итогам голосования в муниципальном совете его поддержали всего пять депутатов (четыре единоросса и один коммунист). Чиновник признался “Ъ”, что решение гордумы стало для него неожиданностью. «Меня поддерживали губернатор и "Единая Россия", почему так произошло, я до сих пор не понимаю»,— сказал он. Новым мэром избран Сергей Тихомиров, возглавлявший в прошлом агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля,— за него проголосовали 14 депутатов (большинство — единороссы).

Член фракции ЕР в гордуме Ростова Константин Шевкопляс заявил “Ъ”, что тоже не ожидал победы Сергея Тихомирова. «И ЕР, и губернатор поддерживают кандидатуру Андрея Васильевича. В этой ситуации меня удивило, что ЕР никак себя не проявила. Не собрали ни политсовет, ни фракцию перед заседанием»,— посетовал депутат. Глава фракции ЕР в гордуме Ольга Коробченко не смогла ответить на вопрос “Ъ”, почему господин Лось не был избран, переадресовав его спикеру совета Светлане Кичковой. Госпожа Кичкова не ответила на звонки “Ъ”.

Источник “Ъ” в органах власти Ярославской области заявил, что господин Лось «всех утомил». «Настолько, что люди готовы были избрать кого угодно. Тихомирова в правительстве области знают. Рассматривали его как одного из кандидатов, встречались с ним. В итоге Андрею Лосю сказали, что не против его кандидатуры, но, если он управляет городом, пусть сделает так, чтобы он за него проголосовал. Но чтобы мэром не стала уборщица или случайный человек, (в правительстве.— “Ъ”) не протестовали против Сергея Тихомирова. Проголосовали за него — вэлкам. На то воля народа»,— пояснил собеседник.

Напомним, в 2020 году в Костромской области на выборах главы администрации села Повалихино неожиданно победила уборщица Марина Удгодская. Она считалась техническим соперником действующего руководителя Николая Локтева (ЕР), но из-за протестного голосования набрала 67,1%. История получила широкий резонанс, глава Центризбиркома Элла Памфилова даже докладывала о ней президенту Владимиру Путину. Госпожа Удгодская до сих пор возглавляет администрацию Повалихино.

Ростов уже второй город в Ярославской области, где выборы мэра приносят неожиданный результат. В июле депутаты гордумы Переславля-Залесского, в которой поровну единороссов и оппозиционеров, не смогли утвердить в должности поддержанного губернатором и. о. мэра Александра Тарасенкова. Последний продолжает руководить городом в статусе и. о., несмотря на то что все сроки по назначению нового конкурса на должность мэра уже вышли. Вероятнее всего, полноценного главу Переславля выберет новый созыв гордумы, который будет избран в 2023 году.

Александр Тихонов, Ярославль