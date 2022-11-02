Израиль избрал радикалов и консерваторов

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращается во власть при поддержке ультрарелигиозных партий и правонационалистического блока «Религиозный сионизм». Резкий рост поддержки последнего стал главным сюрпризом прошедших во вторник выборов в Кнессет. Либерально настроенные израильтяне бьют тревогу, опасаясь радикализации курса руководства страны — как во внутренней, так и во внешней политике. С подробностями из Тель-Авива — корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«Голосуй или проиграешь» — давно забытый в России лозунг остается актуальным на выборах в Кнессет Израиля. Там на расклад сил влияет буквально каждый голос, даже незначительная доля процентов. И практически до самого закрытия избирательных участков во вторник израильские политики активно призывали граждан страны прийти проголосовать. В итоге явка действительно оказалась рекордной — 71,3%. Это самый высокий показатель с 2015 года, хотя, казалось бы, израильтяне устали от выборов. Нынешняя избирательная кампания — пятая за три с половиной года. Из-за специфики израильской политической системы все правительственные коалиции оказывались в последнее время недолговечными. В этот раз израильтяне попытались переломить тенденцию.

Главный вопрос, на который отвечали граждане Израиля на выборах,— есть или нет политическое будущее у главы оппозиции и лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху.

В июне 2021 года, после 12 лет беспрерывного нахождения во власти, он потерял пост премьер-министра. Эти выборы были для него фактически последним шансом вернуть утраченные позиции. На руку бывшему премьеру сыграл целый ряд факторов — как экономических (высокая инфляция на фоне мирового кризиса), так и связанных с безопасностью (Израиль находится на грани новой палестинской интифады, практически каждый день происходят теракты). Все неудачи значительная часть израильтян связывает с действующим правительством, которое проработало чуть больше года сначала под управлением Нафтали Беннета, ушедшего в итоге из политики, а затем лидера центристской партии «Йеш Атид» Яира Лапида.

«Для меня нет другого лидера, кроме Биби (так израильтяне называют Биньямина Нетаньяху.— “Ъ”). Это правительство все развалило. Нам нужен сильный политик»,— приходилось слышать корреспонденту “Ъ” в день голосования в Тель-Авиве. Для некоторых израильтян экс-премьер ассоциируется с благополучными годами в экономике страны.

«Пока Нетаньяху не пришел к власти, мне буквально нечего было жрать»,— сказал водитель тель-авивского автобуса.

Выборы обсуждали буквально везде: в общественном транспорте, в кафе, на лужайках в парке. При этом многие не знали, как голосовать, до самого конца: одним традиционно нравился Биньямин Нетаньяху, но неприятно его окружение, другие колебались между представителями блока противников экс-премьера. Кто-то занимался математикой — подсчитывал, какие партии выгодно поддержать, чтобы большинство получила нужная коалиция.

Напомним, что для формирования правительства любой израильский политик должен заручиться поддержкой как минимум 61 депутата Кнессета. И уже несколько лет борьба идет между двумя блоками — «за Биби» и «против Биби». Биньямину Нетаньяху удалось консолидировать своих союзников, тогда как внутри противоположного лагеря развернулась борьба среди маленьких партий. Не стали объединяться ни левые партии «Авода» и «Мерец», ни несколько арабских партий, которые на предыдущих выборах шли единым списком и порой показывали очень весомые результаты. Кроме того, сам Яир Лапид решил сделать ставку на получение высокого результата для своей партии, а не для блока противников Нетаньяху в целом. Такая тактика не принесла плодов, в отличие от действий другой стороны.

По данным ЦИКа, после подсчета 87,2% голосов «блок Биби» может рассчитывать на 65 мандатов. Это 32 мандата партии «Ликуд», а также ее союзников — религиозных партий «Шас» и «Яхадут а-Тора» (11 и 8 мандатов соответственно) и ультраправого блока «Религиозный сионизм» (14 мандатов).

Последний стал главным сюрпризом прошедших во вторник выборов. Три входящие в блок партии суммарно улучшили свой результат в два раза, что превращает «Религиозный сионизм» в третью по величине политическую силу в стране. Лидеры блока Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир еще до выборов заявили, что претендуют на посты министров обороны и общественной безопасности, что вызывает опасения у значительной части израильского общества.

Оба политика известны своими гомофобскими и расистскими взглядами. В частности, они борются с ассимиляцией евреев и смешанными браками, а также отказываются от признания прав палестинцев на свое государство. Более того, господин Бен-Гвир — последователь идеологии раввина Меира Кахане, чья партия «Ках» еще в 1990-е годы была признана террористической в Израиле, США, ЕС и Канаде. Одна из нашумевших операций последователей партии «Ках» — теракт, устроенный Борухом Гольдштейном в мечети в Хевроне в 1994 году. Тогда были убиты 29 палестинцев, около 150 получили ранения. Портрет Гольдштейна долго висел у Итамара Бен-Гвира дома. Он его снял лишь после прихода в большую политику. Кроме того, против самого Итамара Бен-Гвира были выдвинуты десятки судебных обвинений за участие в массовых беспорядках, подстрекательство, нападения на сотрудников сил безопасности и т. д. Участие такого политика в правительстве, тем более на постах, связанных с безопасностью, может создать сложности для Биньямина Нетаньяху в общении с внешним миром — как дружескими арабскими странами, которые уже намекали, что не хотели бы видеть господина Бен-Гвира на посту министра, так и с Западом.

На этом фоне господин Нетаньяху был заинтересован в том, чтобы заручиться поддержкой центристского блока «Механе мамлахти» (12 мандатов) во главе с министром обороны Бени Ганцем. Однако он пока хочет остаться в оппозиции. В любом случае, коалиционные переговоры займут время. Кроме того, ситуация может измениться. Окончательные результаты выборов станут понятны только в четверг, когда будут подсчитаны голоса военнослужащих, дипломатов, заключенных и госпитализированных. На грани прохождения электорального барьера находятся две партии — левая «Мерец» и арабская «Балад». Если им все же удастся пройти в Кнессет, «блок Биби» потеряет часть своих позиций. Неслучайно политики в среду не торопились с громкими заявлениями.

«Мы на грани большой победы, я сформирую национальное правительство, которое будет заботиться обо всех»,— единственное, что позволил себе сказать Биньямин Нетаньяху в ночь после выборов.

Все понимают, что даже в случае окончательной победы он не сможет чувствовать себя полностью довольным: все же «Ликуд» оказался меньшинством внутри сформированного им блока, а союзники вполне могут стать соперниками.