Поговори со мною, Биби

Сегодня в Израиле, в России, да и во всем мире с жаром спорят о том, какой будет политика еврейского государства при прежнем и будущем премьере Биньямине Нетаньяху. Считаю нелишним принять участие в этой дискуссии, поскольку пристально слежу за его карьерой и судьбой, в разные годы говорил с ним лично (в частности, дважды брал интервью один на один) и много слышал о нем от знающих людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Ганкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Леонид Ганкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

В Израиле многие опасаются, что после нового пришествия Биби — как называют там Биньямина Нетаньяху — страна уже не будет прежней. Страхи основаны на том, что значимые посты в коалиционном правительстве получат представители праворадикальной и двух религиозных партий. Это означает, рассуждают встревоженные израильтяне, что внутренняя политика страны станет менее либеральной, отношения с палестинцами и арабским миром серьезно ухудшатся, а роль религии существенно возрастет.

Я не разделяю этих опасений — именно потому, что на пути упомянутых гипотетических изменений несокрушимой стеной стоит фигура будущего премьера. Он откупится от радикалов и религиозных ортодоксов должностями и деньгами (имеются в виду, конечно, не коррупционные схемы, а абсолютно легальное финансирование определенных структур). А сам будет придерживаться той же линии, что и все предыдущие годы, когда находился у власти. Потому что Биби, как ни крути, сильный, искушенный и хитрый политик. Государственный деятель, равного которому по опыту в Израиле нет.

Москву, конечно, больше всего интересует вопрос, какую позицию займет Нетаньяху по конфликту между Россией и Украиной. От него самого в последнее время исходили противоречивые сигналы. Сначала он упрекнул нынешнего премьера Израиля Яира Лапида в том, что тот, заняв однозначную позицию в поддержку Украины, рискует обрушить тщательно выстроенные (читай — самим Биби) отношения с Россией. А незадолго до выборов в Кнессет сказал, что новому правительству придется вернуться к вопросу о поставках оружия Киеву, чего до сих пор Израиль не делал. Впрочем, очевидно, что последнее заявление было адресовано тем избирателям, которые недовольны половинчатой позицией Израиля по отношению к конфликту и настаивают на более действенной помощи Украине. Ведь Биби — прагматик до мозга костей, а перед выборами, как известно, каждый голос на счету.

Но во главе угла для него национальные интересы. А в интересах Израиля в том числе взаимодействие с Россией в Сирии. Российских войск там в последнее время поубавилось, но они по-прежнему контролируют ситуацию на границе с Израилем. Национально ориентированного Биби всегда волновала судьба евреев за пределами Израиля, и он, конечно, будет всеми силами стараться избежать резкого охлаждения с Москвой, что может затронуть российскую еврейскую общину. Наконец, он понимает, что, сближаясь с Ираном, главным врагом Израиля, Москва может вести себя по-разному. И он будет делать все, чтобы она держалась в определенных рамках, в том числе не поставляла Ирану вооружения и технологии, которые могут угрожать безопасности Израиля.

В прошлом Биби не раз хвастался дружескими отношениями с Владимиром Путиным, и действительно между ними, как говорят, существовала химия. Поэтому я не удивлюсь, если Биби не сейчас, но когда-нибудь в обозримом будущем нанесет визит в Москву. Интересы для политика прежде всего.

Леонид Ганкин, завотделом внешней политики “Ъ”